金門 耐震不足 軍中樂園老街恐拆除

金門陽翟老街因電影《軍中樂園》上映後意外暴紅，近年卻因屋齡老舊、部分街屋經鑑定耐震能力須辦理補強或拆除。（于家麒攝）

因電影《軍中樂園》復刻重建意外暴紅的金門陽翟老街，金門縣府看準觀光熱潮向原屋主承租建物，招商輔導青年創業；不過近年因屋齡老舊、部分街屋經鑑定耐震能力不足，面臨辦理補強或拆除，縣府日前召開「陽翟老街建築物耐震安全評估暨後續事宜」說明會，與進駐業者及土地建物所有權人共同研討老街未來發展。

據了解，在10萬大軍駐紮金門的年代，陽翟街道是金沙鎮重要商業中心之一，當地的建築風格獨具特色，融合傳統與現代元素，吸引大量遊客及攝影愛好者。民國109年底起，縣府為活化陽翟老街空間，啟動招商進駐老街計畫，輔導青年返鄉創業；隨著租約即將至今年底屆滿，且因屋齡老舊、部分街屋經鑑定耐震能力須辦理補強或拆除，對現有建物的後續使用，所有權人與經營業者至為關心。

縣府參議陳祥麟指出，建物所有權人和經營商家對陽翟老街的未來發展所提出的意見和建議，縣府極為重視，也將作為未來發展規畫參考。短期內將由地主與商家討論擇定可使用及經補強的街屋繼續租賃經營；長期發展則尚需與所有權人取得共識。他強調，縣府在兼顧老街歷史價值保存與經濟發展平衡上，會與公所、地主及相關利害關係人討論尋求共識，再創老街新生命。

觀光處期盼，陽翟老街在政府補助退場後，現階段過渡期街屋風貌仍能留存延續，選擇可使用及安全建物繼續經營，長期妥善規畫，形成商圈或特殊風貌街區。另為延續輔導青年創業的基礎，將評估適當場域釋出空間，提供業者標租進駐，持續活化觀光產業及青創發展。