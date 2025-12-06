金門 走讀後浦洋樓 感受僑鄉民國風

為讓民眾能以不同角度重新看見金門後浦老街的歷史層次與洋樓文化價值，國立台南生活美學館6日攜手王慶雲洋樓營運團隊，舉辦「百大文化基地百年風華‧金門後浦洋樓走讀工作坊」，透過換裝民國風女學生服或復古長袍的沉浸式體驗，讓「參觀者」變成「參與者」，結合街區文化導覽與解說，感受百年僑鄉文化的歷史風華。

金門王慶雲洋樓建於民國23年，位於後浦街區，過去稱為「轎巷」，是昔日當地重要的交通與人流匯聚地，也是金門極具代表性的南洋風格建築。洋樓主體融合五腳基、鐵鑄窗花、百葉窗與典雅花磚，展現僑匯返鄉與在地工藝交織的建築美學。

廣告 廣告

113年經金門縣政府整修活化後，由在地團隊「甄洋樓」營運，以導覽、展覽及換裝體驗，讓老屋成為連結過去與現代的文化場域，並獲選為文化部首屆百大文化基地。此次走讀以王慶雲洋樓為起點，由甄洋樓負責人陳婉甄為學員導覽解說洋樓建築形制與歷史背景；接續串聯陳詩吟洋樓、模範街、總兵署、將軍第、浯江書院及百年存德中藥房等節點，讓學員實地感受金城百年街區的文化深度。

參與民眾表示，換上民國初年的服裝走在老街上，好像穿越回僑鄉的年代；亦有學員說，導覽讓每棟洋樓不再只是建築，而是充滿故事的時光場景。

台南生活美學館指出，希望透過沉浸式體驗與深度走讀，讓熟悉的街巷在換裝與導覽下，展現不同的風貌，讓百年洋樓的故事在世代間持續被看見與傳承。