金門《軍中樂園》老街面臨補強或拆除！縣府盼兼顧歷史與經濟

金門陽翟老街因電影《軍中樂園》上映後意外爆紅，近年因屋齡老舊、部分街屋經鑑定耐震能力需，面臨須辦理補強或拆除。(于家麒攝)

在2013年因電影《軍中樂園》拍攝所需，復刻重建當年全島有10萬大軍駐紮時熱鬧場景的金門陽翟老街，翌年電影上映後意外爆紅，也隨之帶動當地觀光熱潮，縣府後續向原屋主承租老街建物，招商進駐老街輔導青年創業；不過近年因屋齡老舊、部分街屋經鑑定耐震能力虛，面臨須辦理補強或拆除，縣府產發處與觀光處日前召開「陽翟老街建築物耐震安全評估暨後續事宜」說明會，與進駐業者及土地建物所有權人共同研討老街未來之發展。

據了解，陽翟街道曾是金沙鎮的重要商業中心之一，當地的建築風格獨具特色，融合了傳統與現代元素，吸引了大量遊客及攝影愛好者。2020年底起，縣府為活化陽翟老街空間，啟動招商進駐陽翟老街計畫，輔導青年創業；隨著租約即將至今年底將屆滿，且因屋齡老舊部分街屋經鑑定耐震能力需辦理補強或拆除，對現有建物之後續使用，所有權人與經營業者至為關心。

廣告 廣告

金門縣政府日前召開「陽翟老街建築物耐震安全評估暨後續事宜」說明會，與進駐業者及土地建物所有權人共同研討老街未來之發展。(圖／金門縣政府提供)

此次說明會由縣府參議陳祥麟主持，藉由說明會蒐集建物所有權人與標租商家意見，做為縣府對老街未來發展規畫之參考。陳祥麟指出，建物所有權人和經營商家對陽翟老街的未來發展提出的意見和建議，縣府至為重視，短期由地主與商家討論擇定可使用及經補強之街屋繼續租賃經營，長期發展尚需所有權人共識，縣府在兼顧老街歷史價值保存與經濟發展平衡上，會與公所、地主及相關利害關係人討論尋求共識，再創老街新生命。

觀光處表示，希望在政府補助退場後，現階段過渡期間陽翟老街街屋風；貌能留存延續，選擇可使用及安全建物繼續經營，長期能有妥善規畫，形成商圈或特殊風貌街區。另為延續輔導青年創業的基礎，將評估適當場域釋出空間，提供業者標租進駐，持續活化觀光產業及青創發展。

更多中時新聞網報導

丁禹兮洗鴛鴦浴 熱吻鄧恩熙40秒

保健》急性血癌凶猛 4大症狀不可不慎

魏如萱、陳綺貞隔11年同框 合唱專屬歌曲