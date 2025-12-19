金門 金城鎮長誰接棒 藍營4強內戰

金門縣金城鎮為縣內首善之區，不僅為縣治所在，更是商業匯聚中心，人口約4萬1000餘人，約占全縣3成人口，居各鄉鎮之冠。現任鎮長李誠智2任屆滿，明年接棒之爭相當激烈，目前傳出前鎮長石兆瑉、鎮民代表許燕輝、北門里長許績才、縣府建設處前處長李有忠有意角逐，4人皆為國民黨，藍營恐上演內戰。縣黨部表示，將先開放提名登記再協調。

石兆瑉曾任金城鎮第10、11屆鎮長，卸任後仍關心地方公共與民生議題，此次表態回鍋參選，他認為還有很多事情可為鎮民服務，例如協調東門菜市場與周邊商圈土地問題，民族、民權及民生「一環道路」內的洋樓、整合規畫閩南建築與民俗文化，學習大陸泉州發展模式，促進觀光。

許燕輝曾參選鎮長失利，明年將再次挑戰。據悉，他近年積極帶隊參與兩岸宗教盛事、熱心公益活動且捐款幫助弱勢，吸引不少民眾支持，期盼他有機會為鎮民做更多事、貢獻更多心力做好服務。

許績才也曾公開表態參選鎮長，但近期傳出他帶領的民俗技藝團體「天震堂」團務繁忙、分身乏術，需再評估後續投身選舉一事；李有忠也傳出有意參戰，但近期行事作風低調，鮮少現身公開活動場合，後續態度待觀察。

對於明年金城鎮長之爭，有意參選的4人「一片藍」，恐上演藍營內戰。國民黨金門縣黨部書記長陳汶強表示，後續若確定有多位同志參選，將先辦理提名登記再做協調，一定會推舉最優秀的人才。

對於黨內程序，石兆瑉表示將爭取提名；許燕輝也說尊重黨部決策，但希望提名登記前先對有意願者初步協調，促進黨內和諧與團結。