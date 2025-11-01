金門 金寧鄉村市集 嗨開復古電玩趴

金門「2025金寧鄉村市集之電玩王國」1日下午起一連2天於古寧頭和平紀念園區登場，活動以復古電玩像素風為主視覺，吸引民眾打卡擺拍。（于家麒攝）

金門「2025金寧鄉村市集之電玩王國」1日下午起一連2天於古寧頭和平紀念園區登場，不少小朋友爭相上台要與表演者一起互動。（于家麒攝）

金門「2025金寧鄉村市集之電玩王國」1日下午起連2天於古寧頭和平紀念園區登場，活動以復古電玩像素風為主視覺，結合社區創意、市集美食、親子手作與表演節目，打造金寧鄉限定的遊戲冒險樂園。現場最吸睛的「復刻憤怒鳥手遊實體化－娃娃彈弓手」重現經典手遊場景，吸引逾2000位親子朝聖闖關。

金寧鄉公所指出，「電玩王國」特別規畫多處「創意打卡點」，包括像素風傳送門、復古街機造景及在地吉祥物「石蚵寶寶」與「滴兒」造型拍照牆，成為網美必拍新亮點；「復刻憤怒鳥手遊實體化－娃娃彈弓手」更讓經典手遊化為真實挑戰，大小朋友可親手彈射娃娃，重現過關的樂趣。

廣告 廣告

此外，現場還有趣味彈珠台與蹦蹦充氣城堡，以及小朋友最愛的「海洋家族唱跳秀」與「禮物盒劇團」帶來寓教於樂的舞台劇，節目內容豐富多元，是親子放電首選。「DIY親子手作體驗區」由盤山社區推出「毛根盆栽手作」，以繽紛線條打造獨特小植物；四埔社區則以「環保材質包包手作」倡導綠色生活，將在地巧思融入創意作品。

攤販美食區四埔社區推出香氣四溢的蔥油餅與解渴綠豆沙飲品，昔果山社區則端出養生羊肉爐，要用家鄉味溫暖歲末秋天的午後時光。

金寧鄉長楊忠俊表示，活動以在地親子家庭為主軸，邀集各社區發展協會及地方商家共同參與，期望透過遊戲與市集的結合，營造溫馨、互動的休閒平台。