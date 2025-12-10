金門 體育場改制運發中心 邁向運動島

金門縣立體育場改制為「金門縣運動發展中心」，10日正式揭牌營運，全力打造更完善的體育環境，未來將全力落實全民運動、競技運動與運動產業等3大任務，象徵金門在體育發展與培養人才道路邁向新里程。

金門縣運動發展中心揭牌典禮由運動部政務次長鄭世忠、金門縣副縣長李文良、金門縣體育會理事長歐陽儀雄等人共同揭牌，另包括多位地方民代、縣府官員到場見證，歷任體育場長黃聿標、董燕輝、蔡木川等人也獲邀同慶。

鄭世忠指出，運動部於民國114年9月9日成立，專責綜理全國運動政策，以整合國家資源，全面推動體育發展，目的在於打造運動平權、社會包容及永續發展的國家；他期盼金門運動發展中心成立後，能夠為地區的運動發展注入更大的活力。

李文良指出，早在運動部成立前，縣府曾思考成立運動發展中心，並到屏東縣政府取經，未來只要編制上允許，將把中心升格成運動處或運動局，接軌中央，而未來須努力推進全民運動、競技運動與運動產業等3大任務。

李文良說，運動發展中心成立後，體育界、金門體育會各單項委員會以及學校等都能有更多業務銜接與推展，金門所有運動事項皆能受益。

歐陽儀雄則期盼，運動發展中心未來能夠為金門運動帶來正面影響，體育會持續推動基層運動，讓金門運動實力更上一層樓。

首任運動發展中心主任王志仁表示，將積極推動拔尖培訓計畫，並依循縣府「金門運動島、友善幸福城」施政理念，逐步優化場館設施，提升民眾使用體驗，讓更多鄉親願意走進運動場域。