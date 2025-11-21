金門 6鄉鎮長換血 新世代拚出線

金門縣鄉鎮長選戰打響！連2屆現任金湖鎮民代表會主席蔡乃靖服務地方20餘年，早就表態將參選下一屆鎮長，近日更率先立起形象招牌，意志堅定。（于家麒攝）

2026地方公職人員選舉進入倒數，金門現任5鄉鎮長都已連任2屆、依法不得再選，就連「外島中的離島」烏坵鄉長蔡金照也尚在評估是否續拚連任；6鄉鎮首長面臨「大換血」情況，也讓多位6、7年級生互拚出線，欲以新氣象服務家鄉選民。

據了解，目前鄉鎮長選情最激烈的應為金寧鄉，離選舉還有約1年時間，就有5人表態參選，包括2位曾任鄉代會主席的李正騰與陳成泉、現任盤山村長翁品洋、現任鄉公所社會課長李煜翔及曾任國民黨青年部主任的翁紹輝，每位都已深耕地方多年，後3者還是6、7年級的年輕世代拚出線。

地方人士指出，金門選舉向來著重宗族選票，5人中2位姓李、2位姓翁，恐還得經過整合才能掌握票源，贏得勝利。

金城鎮長寶座目前至少4人有意角逐，包括強勢回歸的前鎮長石兆暋，活躍於宗教界的現任鎮代表許燕輝與北門里長許績才，以及2屆奧運金牌李洋的堂哥李有忠；而在2018年曾參選的吳伯揚也傳出有意再戰，不過他本人表示，目前沒規畫，時間還久，仍需視地方上的整合情況再做決定。

在東半島，連2屆現任金湖鎮民代表會主席蔡乃靖服務地方20餘年，早就表態將參選下一屆鎮長，近日更率先立起形象招牌，意志堅定；其主要競爭對手為前鎮長蔡西湖與前鎮民代表陳向鑫，至於選票是否因「兩蔡」相爭而得於「陳」，仍待觀察。

金沙鎮長競爭亦激烈，「老鎮長」黃奕焮復出，再戰前次選舉有2000多票實力的王石堆，與前鎮民代表馬自壯形成3搶1局面；知情人士表示，此次「棄保」與「健康」因素恐成勝負關鍵。

至於烈嶼鄉長選情，目前僅傳出現任議員洪鴻斌有意轉換跑道回鄉服務，以其問政多年的實力應有相當把握。