▲2025.12.15「金門 x 馬祖強強聯手！同台亮相福旅會」。

【記者 洪美滿／金門 報導】「第七屆福建旅遊交易會（福旅會）」於12月12日至14日在泉州福建成功國際會展中心登場。縣府連續兩年受邀參展，值得一提的是，今年特別攜手連江縣政府共組「金馬形象館」，同時，金門酒廠與馬祖酒廠首次於福旅會合體，成為展館最受矚目的亮點之一，吸引許多大陸朋友到場品嘗金馬美味佳釀與美麗風光。

福旅會為福建省年度最大旅遊盛事，今年匯聚500家展商與多名專業買家，展會期間，參觀人潮絡繹不絕。縣府此次受邀組團參展，集結旅行公會、旅館公會、民宿協會、金門酒廠、特產業及免稅業等金門重要觀光成員，完整呈現金門深度旅遊、特產文化與伴手禮魅力，讓參觀民眾隔海體驗金門多元風貌。

本屆「金馬形象館」以金門、馬祖意象打造亮眼陳展空間，開館儀式，由縣府參議陳祥麟、觀光處副處長何桂泉、連江縣交通旅遊局局長陳如嵐、台旅會福州辦事處主任王敦濤等人共同啟動展館，並由金門特色表演團隊帶來精彩演出，吸引大批民眾駐足拍照，見證精彩時刻，也為此次金馬聯展揭開序幕。

縣府觀光處表示，此次金門酒廠與馬祖酒廠同台呈現金馬兩地的酒文化特色，展示特色酒款產品，吸引眾多民眾詢問、拍照與試飲體驗，成為全場焦點。兩酒廠首度在福旅會合體，不僅展現金馬特色品牌能量，更象徵兩地在酒業文化上的交流。

縣府觀光處也精心安排深受大陸民眾歡迎的「博餅體驗」互動活動，只需關注「金門行動旅服」並分享朋友圈，即可參與體驗，並有機會獲得阿特盲盒、特產小物及文創等限量禮品，活動現場熱鬧非凡。

觀光處說明，小三通自113年9月恢復陸客以來，陸客來金旅遊需求快速回溫，截至今年11月已突破21萬人次。金門以觀光立縣，縣長陳福海十分重視金門整體觀光發展，多次強調拓展多元旅遊客源與產業永續發展的重要，縣府未來持續透過參加大陸地區展會、推介與交流活動，行銷金門觀光，吸引更多旅客走訪金門。（照片記者洪美滿翻攝）