金門12生肖酒最後拼圖「馬到成功」亮相 首次調整抽籤模組、公布中籤網頁

金酒公司總經理丁丞康在金門6鄉鎮排定出6組不同的名單順序「模組」中抽籤。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕金門酒廠實業股份有限公司今天舉辦2026丙午年「馬到成功」玉璽酒認購資格抽籤，名額4千人。由於坊間多次質疑電腦抽籤作業有盲點，金酒公司12年來也首度調整抽籤「模組」，並公布中籤網頁，供12萬3000多位符合資格的金門縣民查閱。

「馬到成功」玉璽酒是金酒12生肖酒「最後1塊拼圖」，董事長吳昆璋說，馬年酒價格看漲，後勢可期；12生肖系列酒已經結束，下一波會加入新的主題，歡迎各界提供看法。

廣告 廣告

有鑑於以往金酒公司抽籤被質疑「電腦程式」一成不變，雖然平均中籤率只有約3.2%，仍被懷疑「中者恆中」，引來坊間話題，吳昆璋也說「有人確實真的抽中了好多次」、「可以再改進」。為此，金酒公司今年首度採用新的「模組」運作方式，分別以金門6鄉鎮排出6組不同名單順序，由總經理丁丞康抽出其中一組，啟動電腦抽籤作業。

金酒公司表示，「馬到成功」玉璽酒是0.6L-56度，從金門酒廠逐罈挑選窖藏坑道8年以上優質陳年金門高粱酒；符合抽籤資格者，需在今年11月11日造冊基準日年滿18歲並設籍金門滿1年的縣民，將從12萬3150人中抽出4000名認購資格者，每人限購1盒、每盒價格2萬2000元。

金酒公司也提供3個抽籤結果網站查詢：馬到成功中籤查詢網站1(https://horse-lottery.azurewebsites.net)、馬到成功中籤查詢網站2(https://www.kkl.com.tw/tc/lottery/index.aspx?a=29)、馬到成功中籤查詢網站3(https://www2.kkl.com.tw/tc/lottery/index.aspx?a=29)。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

金門酒廠實業股份有限公司推出十二生肖「馬到成功」玉璽酒。(記者吳正庭攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「孫大炮」孫金清捐360萬助1000新豐人遊日 今起鳳蓮宮登記

獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

黃志明驚傳泰國嚴重車禍身亡 家屬悲慟證實

北部今晚轉雨、明天轉涼低溫14度 天琴颱風估週三生成

