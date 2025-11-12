金門6資深績優民代、民政人員獲內政部獎章 陳福海接見表揚
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長陳福海今天接見獲內政部頒發專業獎章的資深績優村(里)長、地方民意代表及民政人員共6人，勉勵他們繼續發揮村里服務功能，積極推展民政及地方自治業務，提升政府服務品質。
獲得表揚的6人是金寧鄉民代表會副主席楊水信、金沙鎮民代表會代表黃奕焮，特優里長金沙鎮汶沙里張瀚龍、績優民政人員烈嶼鄉公所課長洪怡萍、金湖鎮公所里幹事莊永銅及殯葬管理所約用人員陳宗平。
縣府指出，張瀚龍里長1998年擔任里長以來，本著服務熱忱，日夜為村內大小事竭盡心力，除平時致力於村內業務及婚喪喜慶協助，對於關懷弱勢、獨居老人和救助貧困不遺餘力；他配合縣府政策辦理3節家戶配售酒作業，對於村中有需要協助的長者，他都安排專人將酒送到長者家中，落實服務的精神。
縣府今年首度將在金門縣殯葬管理所服務人員列入資深績優民政人員的獎勵對象，以肯定得獎人默默奉獻，勇於任事的精神。
縣府表示，6人將於21日前往台北中油大樓國光廳參加內政部舉辦的表揚大會。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
