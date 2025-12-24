金門Top10景點揭曉 大膽島奪冠

金門縣政府24日公布「Top10」旅遊景點，經統計，大膽島祕境今年共有3萬1843人次登島遊覽，成為金門最夯熱門旅遊勝地。（于家麒攝）

金門縣政府24日公布今年「Top10」旅遊景點，經統計大膽島吸引3萬1843人次登島朝聖奪冠，其他依序為翟山坑道、獅山砲陣地、山后民俗文化村、莒光樓、太武山風景區、建功嶼、后麟步槍模擬射擊館、金門酒廠及清金門鎮總兵署，類別涵蓋閩南歷史建築、自然景觀、戰地回憶與酒鄉文化，成為民眾遊金安排行程的攻略指南。

金門縣觀光處說明，大膽島自民國113年7月27日開放由民間營運遊程後，提供更靈活、多元的玩法，深受好評。經「金門觀光旅遊網」統計至114年12月15日止，已多達3萬1843人次登島；115年度開放上島時間為2月1日至12月25日，歡迎民眾前來「離島中的離島」探訪祕境。

觀光處長許績鑫表示，「友善金門、多元旅遊」是縣府施政的理念，而「金門觀光旅遊網」是專為遊客規畫在地行程的首選官方旅遊入口網站，整合景點、活動、交通、住宿等旅遊資訊，今年網站總瀏覽量突破400萬次，顯示民眾對於金門旅遊的高度關注。

甫獲交通部觀光署第2屆觀「十大觀光亮點獎」的經武酒窖，以及榮獲「最佳人氣獎」的習山湖公園、後浦十六藝文特區及陳景蘭洋樓，再加上第一屆亮點獎的莒光樓、建功嶼、山后民俗村成為縣府加碼推薦必遊的獲獎景點，充分展現金門兼具歷史文化、親子休憩與建築美學的觀光魅力。

此外，今年11月24日交通部觀光署公布的「台灣觀光雙年曆」全國級活動中，明年1月24、25將盛大舉辦的「金門馬拉松」、以及9月登場的「金門中秋博狀元餅」均入選，歡迎遊客預先規畫旅遊，體驗最棒的台灣觀光活動。（飲酒過量有害健康）