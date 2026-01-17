金隼盃高中職電競決賽臺中熱血登場

記者張妤甄／臺中報導

「2026臺中市金隼盃」高中職電競爭霸賽今（17）日線下決賽於修平科技大學隆重登場，吸引草屯商工、慈明高中、致用高中及青年高中等多所高中職在學學生組成菁英隊伍參賽，現場氣氛熱烈，中市府運動局副局長謝明儒出席開幕典禮，感謝修平科大長期支持青年學子多元發展，提供完善場地與專業設備，打造電子競技運動交流平台，攜手培育電競新世代人才。

謝明儒指出，隨著電競產業快速成長，已成為結合科技、創意與運動的重要新興產業，也帶動技職教育多元發展趨勢。相關人才需求涵蓋遊戲企劃、軟體開發、數位媒體設計、電競選手培訓、賽事營運、賽評、節目製播及遊戲品牌行銷等領域，市府透過辦理賽事與推動產學合作，協助學生在學期間提早接觸產業，累積實務經驗，提升未來就業競爭力。

運動局指出，「金隼盃」在修平科技大學、華碩ROG校園電競聯盟及台中軟體園區等單位共同支持下舉辦，透過產官學訓聯盟合作模式，整合學校專業能量、企業資源與政府政策支持，讓賽事不僅是競技舞台，更成為產業交流與人才培育的重要平臺，進一步促進遊戲與電競產業發展，強化臺中電競人才培育體系。

運動局進一步說明，近年將電子競技正式納入多元運動發展重點項目，持續以「制度化、教育化、產業化」3大方向推動電競運動發展，透過完善賽事制度、強化校園銜接機制及引入產業資源，讓電競不僅具備競賽價值，也成為青年培力、技職探索與職涯發展的重要管道，協助學子拓展未來發展方向。

運動局補充，市長盧秀燕上任以來，台中市積極推動電競運動政策，連年辦理「臺中電競嘉年華」，成功吸引大量青年族群參與並獲得熱烈迴響；今年也持續攜手學校及電競相關團體，規劃辦理電競體驗營、卓越英雄盃電競爭霸賽、六都電競爭霸戰及市長盃等多項賽事活動，結合校園與產業資源，逐步形塑城市電競酷運動風氣。

今日賽事現場，運動局副局長謝明儒、修平科技大學副校長林建良、管理學院院長張兆村、資訊管理學系系主任王仁澤、草屯商工資料處理科主任林莉玲及慈明高中電子商務科帶隊老師樂祖豪等人均到場觀賽並為參賽選手加油打氣，肯定青年學子在電競領域投入的努力與展現的專業實力。

「2026臺中市金隼盃」高中職電競爭霸賽今（17）日線下決賽於修平科技大學隆重登場。（中市府運動局提供）