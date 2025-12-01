金雞和運拚上市／和運明年上市拚獲利翻倍 董座劉源森大刀闊斧3路並進改革

負責推動和運上市的老將、和運董事長劉源森日前接受本刊專訪。

和泰集團旗下小金雞-和運租車，穩坐租車市場霸主並已於今（2025）年9月底順利興櫃，同時積極籌備明年轉上市。和運董事長劉源森日前接受本刊專訪，強調將推動「和運4.0」計畫，三路並進推動結構改造、內化AI提升效率、降低對集團依賴度，同時著手布局無人車，並擴大共享經濟版圖，以達成和泰車副董兼總經理蘇純興訂下的「獲利翻倍」目標。

笑傲台灣車壇多年的龍頭霸主和泰汽車，今年前11個月仍交出銷量近14萬台、市占率近4成的亮眼成績單。「不僅台灣車市連24連霸輕鬆入手，和泰車前3季大賺138.4億元，每股獲利24.86元，今年獲利續創佳績，根本沒有難度。」投資圈人士佩服地說。

在母公司和泰車業績風風火火之際，旗下小金雞也傳出好消息，對此，蘇純興笑著說：「我鼓勵大家都能多方嘗試，給員工空間，替集團找出新機會。」因為他不只要讓快80歲的和泰大象能夠起飛，更希望小金雞們一個比一個強。

「蘇總（蘇純興）希望和運透過上市來健全公司體質，再來是提升知名度，以『上市公司』之姿吸引優秀人才加入和運。」劉源森對本刊說明。並言簡意賅地說出和運上市的關鍵。

和泰車副董兼總經理蘇純興積極鼓勵集團旗下子公司獨立上市。

至於蘇純興給了他什麼目標呢？「就是翻倍，獲利要翻倍！」劉源森笑著說。

為了達成目標，劉源森上任之初就端出「和運3.0」計畫，接受專訪時更透露，已經接續打造「和運4.0」方案，為了替4.0擴張計畫打底鋪路，劉源森與總經理謝富來等中堅幹部，進行一連串的組織分工，並開始培訓接班人。

同時進行全面的流程改造，一方面導入符合上市櫃公司的內控系統，找來國際資訊科技巨擘IBM協助建置核心系統，更與現正最熱門的AI（人工智慧）應用接軌，以因應未來生意所需。

隨著人工智慧當道，蘇純興早就在內部喊出「AI優先（AI First）」，劉源森則以「做中學」的方式鼓勵和運員工，從自身工作開始結合並運用AI，才能讓AI鎮正落實。

「就跟當年和泰車效法豐田進行構造改革一樣，和運現在要做的絕不是小幅度的『改善』，而是真正的『改革』。」劉源森認真說道。

透過結構改革來進行節流，只是拚獲利翻倍的一小步。更重要的是如何帶領和運擴張新版圖，身為集團搶攻MaaS移動服務急先鋒的和運，下一步鎖定的就是「無人車」。

劉源森更指出，「我對『和運4.0』的最終目標，就是要在未來3年內，將來自和泰集團相關業務營收占比下降，逐年減低對和泰的依賴度。」讓和運成為真正自立自強的小金雞。

