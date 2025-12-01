金雞和運拚上市1／看好無人車載人又載貨 和運預掌營運關鍵提前布局

和運看好無人車發展，並積極掌握國外發展模式與推展現況。（翻攝TOYOTA臉書）

和泰車副董兼總經理蘇純興，4年前接受本刊專訪時，就高喊要從「純專業汽車公司」全面轉型為「專業移動服務公司」，而和運則是蘇純興推動MaaS（Mobility as a Service，移動服務）生態圈的關鍵角色。和運董事長劉源森日前接受本刊專訪時指出，不僅看好無人車未來發展，更透露，已經積極接洽國外領先業者，盼及早了解並掌握營運的關鍵商業模式。

身為集團搶攻MaaS移動服務急先鋒的和運，下一步鎖定的就是「無人車」。

「未來無人車將會改變人類生活方式，上、下班通勤不再因移動中斷或干擾，用戶可以繼續處理手中的事，另一方面，消費者也未必需要『持有』一輛無人車，共享、共乘模式勢必會崛起！」劉源森肯定地說。

看好無人車發展下，「我對蘇總報告過，這是和運的機會！未來會購買無人車的買主，不是一般消費者，而是租車公司，再由租車公司提供給用車人。」談到未來變化，劉源森語氣顯得相當雀躍。

自動駕駛趨勢下，「無人物流車不用設置駕駛座，代表多了3成空間放貨物，多出很多可能，尤其物流車不用載人，在安全和法規上受限較小，發展也會比較領先。」為此，劉源森透露，正積極接洽國外領先業者，打算及早掌握營運的關鍵商業模式。

和運擁有逾200萬iRent會員，與和泰車緊密合作。

不僅如此，劉源森同時思考如何利用，和運位在新北市五股約3,000坪大小的場地，也許能在未來轉化為無人車的停放基地，或是租車、購車的交易與展示平台，讓和運租車在鋪排未來移動生活的服務陣列時，更為游刃有餘。

此外，和運經營iRent租車多年，也打算將其整套商業模式輸出海外。據了解，近期已有柬埔寨的業者主動上門，探詢複製到當地的可能性。「對於iRent出海這件事，我們都抱持開放的態度。」劉源森回答得很直接。

