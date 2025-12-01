金雞和運拚上市2／劉源森獨創名片成本學 突破員工思維框架玩「翻桌」

和運租車多年穩坐本土租車市場龍頭。

國內車壇銷售冠軍的和泰集團又有新動作，旗下穩坐租車市場霸主的和運租車，不僅已經順利興櫃，更積極籌備明年轉上市，負責推動上市的集團老將、和運董事長劉源森日前接受本刊專訪，他笑談過去在集團旗下各子公司的改造經驗，獨創出一套「名片成本學」，激勵員工靈活應對、與時俱進，同時要跳出既有框架思考結構改革。

為了以「和運4.0」為和運進行改造大變身，劉源森指出：「就跟當年和泰車效法豐田進行構造改革一樣，和運現在要做的絕不是小幅度的『改善』，而是真正的『改革』。」

「把桌角磨平、削圓叫做改善，直接思考是否需要桌子或是用其他東西取代，才叫改革，就是『翻桌』啦！」劉源森指著眼前的桌子打趣說道。

過去曾在和泰集團內多家子公司操刀改革的劉源森，累積出自己的一套哲學，就是「名片成本學」。

和運董事長劉源森設下「和運4.0」的轉型大計。

他從員工人手一盒的名片下刀，跳脫過往思維，從名片印製價格開始，一步步談到大量印製、剔除非必要的外盒，再到挑選最適產地，更進階至以電子名片取代。

「要思考的不僅是如何節流，而是從中汲取靈活應對之道，幫組織與人才跳出既有框架。」劉源森解釋。

成立於1999年的和運，多年來打造租車服務、共享汽車、中古車拍賣、HOT大聯盟以及abc好車網等5大事業，穩坐本土租車市場龍頭；另坐擁超過200萬iRent會員，與和泰集團緊密協作，是和泰車副董兼總經理蘇純興推動MaaS生態圈的關鍵角色。

不僅如此，和運更是和泰集團旗下小金雞，去（2024）年合併營收291億元創下歷史新高，每股獲利5.14元，今年上半年又賺進2.46元，獲利增長表現優異，今年9月底以每股80元登錄興櫃後，股價一路飆漲，日前最高衝上159元，漲幅高達19.8％。

