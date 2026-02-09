金雞報喜！台中、高雄彩券行「雞」元素助刮出百萬大獎

金馬年開運生肖「雞」展現強大威力，為彩迷帶來豐厚財運。台彩於9日揭露，台中與高雄兩地彩迷因為「雞」的象徵買下刮刮樂，皆幸運刮中百萬元大獎，成為農曆新年前的幸運兒。

高雄市新興區「好好運彩券行」一位妙齡女子，在經過彩券行時被門口高掛的紅燈籠與微笑充氣財神吸引。據該彩券行代理人黃小姐描述，這名女子與友人原本計畫前往六合夜市遊玩，途經彩券行時卻感覺「被感應到」，進入店內後發現櫃台擺放著紫南宮金雞，心中突然湧現想試手氣的衝動。

「她當場決定買下一整本『2000萬超級紅包』刮刮樂現場開刮，」黃小姐表示，「好運立刻降臨，先刮出一張10萬元獎項，朋友們歡呼不已，但她保持冷靜繼續刮，竟又刮中100萬元大獎，總計獲得110萬元！」現場驚呼聲不斷，友人們紛紛讚嘆這種感應實在太神奇。

台中市沙鹿區「鑫好發彩券行」同樣上演幸運故事。兩名30歲閨蜜中有一人屬雞，她們在參加完喜宴返回途中，決定試試運氣。鑫好發彩券行代理人柯小姐轉述，當天兩人盛裝走進彩券行，購買3張「2000萬超級紅包」刮刮樂，結果幸運刮中100萬元大獎。

「兩位中獎人表現相當冷靜，」柯小姐說，「她們發現中獎後沒有立即歡呼，而是先拿起手機用APP掃描QR碼反覆確認，確定中獎後才露出微笑。」

其中一位中獎人分享了她們購買刮刮樂的契機。「我自己屬雞，當天我們去吃喜酒，現場巧遇兩位同樣屬雞的孕媽咪，」她說，「得知屬雞的人在馬年『運勢特別旺』，再加上看到彩券行內供奉金雞，這接二連三的吉兆讓我們決定試試手氣，沒想到就這麼幸運刮中百萬大獎！」

台中市沙鹿區居仁里中山路411號1樓的鑫好發彩券行與高雄市新興區民主橫路22號1樓的好好運彩券行，因為「雞」的元素，成為彩迷們的幸運地點，為農曆新年前夕增添喜氣。

