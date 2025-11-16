金雞最尷尬！《哪吒2》奪獎「沒人要出席」 陸網怒抱不平：不領也沒差

記者王培驊／綜合報導

《哪吒之魔童鬧海》拿下金雞獎最佳美術片。（圖／翻攝自微博）

第38屆中國電影金雞獎15日晚間於福建廈門舉行，《哪吒之魔童鬧海》拿下最佳美術片，不過頒獎現場卻出現罕見畫面——導演沒到、製作團隊沒到、片方也沒到，台上無人領獎。頒獎嘉賓蘇有朋只得代表宣布，主創正全力投入下一部作品，獎座將由組委會日後寄送。

《哪吒2》導演餃子沒出席頒獎典禮。（圖／翻攝微博）

《哪吒2》奪下重磅獎項卻無人出席，立刻在網路上引發討論。有人認為主創過度低調，「之前大大小小的獎至少會派人去領，這次連人都沒派，也沒發微博，是太忙還是不在乎？」也有網友吐槽頒獎典禮固定班底太多，認為「現在的頒獎晚會就是那幾張臉來回自嗨」，更有人直指《哪吒》系列坐擁超過二百億票房卻只拿最佳美術片，認為「這個獎對他們也許沒那麼重要」。

《哪吒2》票房超高。（圖／翻攝自微博）

不過也有不少聲音替導演餃子平反，指出他向來拘於創作，早在《哪吒3》開啟閉關時就強調在作品完成前不參加任何公開活動，「第一部時他就很少露面，這次缺席完全符合他的風格」。有網友則認為，正因為《哪吒2》表現亮眼、壓力更大，主創才選擇全心投入續集製作，甚至有人以玩笑回應「寄獎杯時可能會看到地址寫東海龍宮」。

《哪吒之魔童闹海》憑紮實的技術與風格化美術獲獎，被視為金雞獎對國產動畫水準的肯定。雖然主創缺席引發兩極反應，但部分影迷認為，這份「缺席的榮耀」，某種程度上也反映團隊對創作的專注。外界期待《哪吒3》何時亮相，而相關進度，官方尚未公布更多細節。

