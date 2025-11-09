金雞獎影帝宣布「暫停接戲」 開車數小時全為接地氣美食
中國大陸演員雷佳音2022年演出陸劇《人世間》獲第31屆金鷹獎、第28屆白玉蘭獎與第34屆飛天獎「最佳男主角」，拿下視帝大滿貫殊榮，去（2024）年以《第二十條》拿下第37屆電影金雞獎最佳男主角，主演的古裝劇《長安的荔枝》播出後收視不斐，他接受專訪也曝光愛不釋手的美食。
雷佳音主演的古裝劇《長安的荔枝》播出後收視不斐。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）
雷佳音與演員岳雲鵬、郭濤、竇驍、朱亞文、張天愛等共同主演《長安的荔枝》，以楊貴妃最愛的荔枝為故事主軸，被問到私下有沒有什麼「惡魔食物」也跟楊貴妃一樣愛不釋手，雷佳音笑著說：「最喜歡的美食應該是烤肉和各種麵條（麵食），我喜歡接地氣的料理，我愛逛市場小攤感受傳統的人情味！我曾休假在家時看到一家很感興趣的餐廳，特別開車幾小時去，因為我平時也愛看美食紀錄片，工作時也愛到當地特色店家體驗，然後拍照和朋友分享，我覺得，透過食物的角度去了解當地人文是很有意思的事。」
雷佳音最喜歡的美食是烤肉和各種麵食。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）
演出三部馬伯庸老師的作品，包括《長安十二時辰》、《長安的荔枝》與《古董局中局》，雷佳音坦言最難的是《長安十二時辰》，「這部戲共拍了八個月，感覺每天都是打戲，胳膊都是疼痛狀態，直到殺青日，動作組把我的戲服上寫了我的名字，當時覺得辛苦值得，有種被認可的成就感。」
談到《長安的荔枝》，雷佳音表示，馬伯庸老師推出的每本小說都會寄給他閱讀，因此接到邀約演出時「很自然就答應了」。雷佳音對飾演李善德一角下了註解：「李善德多次想放棄，每次瀕臨絕望時又會出現一線生機，情感層面上做為父親，我必須要照顧女兒，要是死了誰保護她？這是親情驅動，就算拋下親情不談，在那個身不由己的時代，面對任務，普通人根本沒有選擇的餘地，唯一解套辦法就是先『活下去』，就算要死，也要把荔枝送到要去的地方，這是他的本能。成功不一定是功成名就，而是能在艱辛複雜的世道中，守住自己的正直職念，而李善德覺得做對的事，就是堅持他的良知。」
雷佳音被粉絲形容有一種「反差萌」的親切感。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）
除了戲劇，雷佳音還有電影作品，包括奇幻動作的《刺殺小說家》、鑑寶懸疑的《古董局中局》，還有荒誕喜劇《交換人生》等，這些風格差異極大的作品，能讓雷佳音點頭演出的理由：「我接戲倒是沒有刻意要求自己，每次都要接一個和上一個差距很大的角色，也許是新角色某個點打動了我，又或者是這種角色我確實沒嘗試過就挑戰一下，主要還是順其自然的接。」
粉絲常說雷佳音身上有一種「反差萌」的親切感，戲裡角色千變萬化，戲外卻總給人踏實幽默的印象，面對生活，他將很多小新奇視為樂趣，「像最近吃到了一個和臉一樣大的包子，我就覺得別厲害！」劇本邀約不斷，只要接戲就是好劇保證的雷佳音，非常謝謝粉絲支持，也透露完成目前手上拍攝與宣傳行程後，預計會小小休假一下：「暫時沒有再接工作，想趁這段時間放鬆、放鬆，從各方面去調整一下自己再出發！」
雷佳音感謝粉絲支持。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）
