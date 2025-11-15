三立新聞網 setn.com

金雞獎得獎名單揭曉！易烊千璽《小小的我》封影帝 得獎名單一次看

三立新聞網

記者王培驊／綜合報導

易烊千璽獲得37屆金雞獎最佳男主角。（圖／翻攝自微博）
中國電影界最高獎項第38屆金雞獎在15日晚間舉行頒獎典禮，最大焦點落在「影帝、影后」兩大獎上。易烊千璽以電影《小小的我》飾演劉春和一角奪下最佳男主角，寫下金雞獎史上首位「00後影帝」紀錄。他過去曾以《少年的你》《送你一朵小紅花》《奇蹟·笨小孩》三度入圍男主角獎，這回第四次提名終於獲獎。

宋佳以《好東西》獲得最佳女主角。（圖／翻攝自微博）
易烊千璽上台領獎時分享入行12年的心境，他感性表示：「謝謝劇組主創們，我們是家庭式劇組，一次次跨過很多難關，一起塑造了春和這樣的形象。」更指出自從自己12歲出道，到今年剛好12年，一直在高關注度與高壓下生活，很榮幸能接觸到演員這個行業，「未來道路還很長，我希望透過自己的努力和作品，贏得觀眾發自內心的尊重。」

最佳女主角由宋佳以《好東西》奪下，她曾在2013年憑《蕭紅》封后，這次再度抱回影后，成為個人第二座金雞影后獎座。

本屆金雞獎由《好東西》成為最大贏家，不但抱回最佳影片，劇中演員鐘楚曦也以「小葉」一角獲得最佳女配角。

第37屆金雞獎完整得獎名單：
最佳影片：《好東西》
評委會特別獎：《志願軍：存亡之戰》
最佳導演：陳思誠、戴墨《唐探1900》
最佳男主角：易烊千璽《小小的我》飾劉春和
最佳女主角：宋佳《好東西》飾王鐵梅
最佳女配角：鐘楚曦《好東西》飾小葉
最佳男配角：袁富華《水餃皇后》飾糖水伯
最佳編劇：陳茂賢、鄭緯機《破·地獄》（原創）
最佳攝影：趙非《志願軍：存亡之戰》
最佳音樂：翟錦彥《長安的荔枝》
最佳美術：韓忠、馬曉飛《解密》
最佳剪輯：周新霞《我和我母親的疼痛》
最佳錄音：王丹戎《志願軍：存亡之戰》
最佳外語片：《還有明天》（義大利）
最佳紀錄／科教片：《您的聲音》
最佳導演處女作：高朋《老槍》
最佳中小成本故事片：《但願人長久》
最佳戲曲片：《雙蝶扇》（閩劇）
最佳美術片：《哪吒之魔童鬧海》
最佳兒童片：《閃耀少年之空中接力》
中國文聯終身成就獎：喬榛、肖桂雲

