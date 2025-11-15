金雞獎得獎名單／打破劉燁21年紀錄！24歲易烊千璽成最年輕影帝

金雞獎得獎名單公佈，易烊千璽成最年輕影帝、宋佳二封影后。（圖／翻攝自微博）





2025年第38屆金雞獎今（15）日在中國大陸福建廈門舉行頒獎典禮，年僅24歲的易烊千璽憑《小小的我》演出腦性麻痺少年劉春和獲得最佳男主角獎，打破劉燁保持21年的紀錄，成為金雞獎史上最年輕影帝，影后則是頒給《好東西》中飾演單親媽媽王鐵梅的宋佳，這是她第二次摘得金雞影后，成為史上首位實現「二封影后」的中國女演員。

易烊千璽以精湛演技奪下影帝。（圖／翻攝自《小小的我》微博）

易烊千璽發表得獎感言，直呼《小小的我》是家庭式的劇組，眾人一起跨過各種難關：「他們對我的保護，他們一起的奮鬥，一起創作出了春和這樣的形象。」12歲出道至今12年，他坦言：「一直在高關注度、高壓的工作下生活，我很榮幸能夠接觸到演員這個行業，未來道阻且長，我希望能夠透過自己的努力和作品，贏得觀眾們發自內心的尊重。」

宋佳在《好東西》中飾演單親媽媽王鐵梅，成功摘下第二座金雞影后獎項。（圖／翻攝自《好東西》微博）

宋佳繼2013年《蕭紅》之後二封金雞影后，上台致詞時將榮耀獻給全劇組：「我今天應該是代表我們全劇組所有的演員朋友們來領取這份榮譽，因為我們做演員其實都知道，我們永遠是一台戲、不是一人戲，謝謝你們的托舉，沒有你們就沒有我。」回憶起2006年首次提名金雞獎，她說：「我特別想感謝我演繹的每一個角色，還有每一位和我合作過的創作夥伴老師們，你們成就了我、塑造了我！我還要感謝每一位觀眾，感謝你們願意走進電影院，陪伴我們在一起。」

第38屆金雞獎完整入圍名單

中國文聯終身成就獎

喬榛樹

評委會特別獎

《志願軍：存亡之戰》

最佳故事片

《好東西》

最佳中小成本故事片

《但願人長久》

最佳兒童片

《閃耀少年之空中接力》

最佳外語片

《還有明天》（義大利）

最佳戲曲片

《雙蝶扇》

最佳紀錄/科教片

《您的聲音》

最佳美術片

《哪吒之魔童鬧海》

最佳導演

陳思誠、戴墨《唐探1900》

最佳編劇

陳茂賢、鄭緯機《破·地獄》

最佳導演處女作

高朋《老槍》

最佳男主角

易烊千璽《小小的我》

最佳女主角

宋佳《好東西》

最佳男配角

袁富華《水餃皇后》

最佳女配角

鐘楚曦《好東西》

最佳攝影

趙非《志願軍：存亡之戰》

最佳錄音

王丹戎《志願軍：存亡之戰》

最佳美術

韓忠、馬曉飛《解密》

最佳音樂

翟錦彥《長安的荔枝》

最佳剪輯

周新霞《我和我母親的疼痛》



