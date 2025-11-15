金雞獎》易烊千璽獲史上最年輕影帝！宋佳獲2度封影后

易烊千璽摘下金雞獎影帝；影后則由宋佳二度抱走。（圖／翻攝微博）

大陸影視人年度盛事第38屆金雞獎，15日晚間圓滿落幕，最終由易烊千璽憑藉《小小的我》摘下影帝，也成為史上最年輕的金雞獎影帝；影后則由宋佳《好東西》抱走。

現年24歲的易烊千璽，總共入圍四次金雞獎，今年終於憑藉主演的電影《小小的我》獲得最佳男主角，一圓影帝夢，同時也刷新了2004年劉燁26歲稱帝的紀錄，成為金雞獎史上最年輕的影帝。

他上台致詞說到，「我們是家庭式經營的劇組，一起經歷了好多難關。我12歲被選中出道，至今已經12年，很榮幸進入演員這個行業，未來會透過努力及作品，經續打動觀眾。」不忘替自己宣傳新戲，呼籲觀眾們進場支持。

45歲的實力派演員宋佳，則憑藉《好東西》再次獲得評審肯定，抱走最佳女主角，相隔12年後二度封后。「我覺得我今天是代表全劇組演員來領取這個榮耀，我們做演員都知道，我們永遠是一台戲，不是一人戲。」並一一點名同劇演員，讓眾人在台下感動落淚。

宋佳說，沒有你們，就沒有現在的她，「這個獎是屬於我們的。」回憶2006年首次入圍金雞獎的時刻，「感恩相遇的每一個角色及每一個合作的創作夥伴，成就了我塑造了我，還要多謝所有觀眾願意走進電影院，跟我們在一起，今年是大陸電影120年，在這個特別日子拿到這個榮譽非常感恩，而且幸運，我們所有電影人一齊加油，祝福大陸電影。」

最佳男配角由61歲的老戲骨袁富華，憑藉《水餃皇后》摘下；最佳女配角則由鍾楚曦憑藉《好東西》抱走。超夯動畫片《哪吒之魔童鬧海》則獲得最佳美術片獎。

第38屆金雞獎完整名單如下：

●最佳影片

《好東西》

●評委會特別獎

《志願軍：存亡之戰》

●最佳導演

陳思誠、戴墨《唐探1900》

●最佳男主角

易烊千璽《小小的我》

●最佳女主角

宋佳《好東西》

●最佳女配角

鐘楚曦《好東西》

●最佳男配角

袁富華《水餃皇后》

●最佳編劇

陳茂賢、鄭緯機《破·地獄》（原創）

●最佳攝影

趙非《志願軍：存亡之戰》

●最佳音樂

翟錦彥《長安的荔枝》

●最佳美術

韓忠、馬曉飛《解密》

●最佳剪輯

周新霞《我和我母親的疼痛》

●最佳錄音

王丹戎《志願軍：存亡之戰》

●最佳外語片

《還有明天》（義大利）

●最佳紀錄／科教片

《您的聲音》

●最佳導演處女作

高朋《老槍》

●最佳中小成本故事片

《但願人長久》

●最佳戲曲片

《雙蝶扇》（閩劇）

●最佳美術片

《哪吒之魔童鬧海》

●最佳兒童片

《閃耀少年之空中接力》

●終身成就獎

喬榛、肖桂雲

