金雞遭搶出大事？ 紫南宮闢謠「胡說八道」

南投竹山紫南宮被造謠金雞遭搶，廟方則否認有鎮廟金雞，假訊息所謂的金雞，應是廟方提供給信眾供奉「開運金雞」。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投知名廟宇竹山紫南宮，近日網路流傳該廟「出大事」，宣稱「鎮廟金雞」遭惡霸搶走，還頓時變成千金重，當場壓斷惡霸雙腿，相關訊息被製成影片在網路流傳，有信眾看見致電關心，廟方才知成了謠言主角，並發文闢謠，痛批網路謠言「胡說八道」；竹山警方表示，若謠言危害公共安寧，可依社會秩序維護法送辦。

紫南宮主委莊秋安表示，該廟僅祀奉土地公、土地婆，並無「鎮廟金雞」，假訊息胡說八道，網路流傳的金雞照片，應是該廟提供給信眾供奉的「開運金雞」，再以移花接木方式製成假圖片，而所謂強搶金雞「出大事」都是假的，全是胡謅瞎掰，研判是有心人利用該廟名聲，製成虛假訊息影片，藉此博取點閱流量，呼籲民眾不要相信或上當，廟方也已在臉書發文澄清，呼籲切勿轉載。

廣告 廣告

竹山警方說，臉書社群或YouTube影音平台，若有虛假訊息散播，遭侵害權益的個人或單位都可提出申訴，要求平台下架，此外，若假訊息已具備「惡意、虛假、危害公共安寧」等要件，還可依社維法散布謠言，足以影響公共安寧，處以最高拘留3日或3萬元罰鍰，民眾切勿以身試法。

南投竹山紫南宮遭網路造謠，流傳金雞遭惡霸搶走，但廟內並無供奉金雞，廟方為此澄清闢謠。(記者劉濱銓攝)

南投竹山紫南宮香火鼎盛，卻遭網路造謠「出大事」，廟方為此澄清闢謠。(記者劉濱銓攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

從200元跌到5元！鰻苗價格「斷崖式雪崩」 漁民苦嘆年終落空

冬天快掰掰？PO圖揭1特徵 鄭明典：表示氣象的「春季」到了

出國小心「被送中」！外交部旅遊警示 新增「與中國有引渡條約」國家

美加決裂？加拿大總理通話川普 堅持4大洲12項協議降低對美依賴

