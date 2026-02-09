金雞開運！屬雞連刮中百萬 台中高雄彩迷直呼「雞運爆棚」

台彩今日指出，有2名彩迷刮中百萬，都剛好屬雞或是曾看過金雞。（本刊資料照）

金馬年尚未正式到來，「雞」生肖已提前發威。台彩今（9日）分享近期百萬刮刮樂得主的幸運故事，台中、高雄各有彩迷因屬雞或看到金雞而抱走百萬元，讓金雞成為彩券行的幸運象徵。

生肖雞超旺？閨蜜刮中百萬震驚彩券行

台中市沙鹿區鑫好發彩券行近日出現百萬大獎，兩名約30歲閨蜜走進店內各買了「2,000萬超級紅包」刮刮樂，意外刮中100萬元大獎。代理人柯小姐表示，當天兩人剛參加喜酒，現場巧遇兩名屬雞孕婦，聽說馬年屬雞運勢特別旺，加上彩券行內供奉金雞，接連巧合讓她們決定試手氣。刮獎過程中，她們冷靜使用APP確認中獎，才露出微笑。

靠直覺中百萬？年輕女雙喜臨門

高雄市新興區好好運彩券行同樣傳出百萬幸運事件。一名年輕女子與朋友逛六合夜市時，經過彩券行門口被紅燈籠與充氣財神吸引，直覺湧現「想試手氣」的衝動。進入店內看到櫃台擺放的紫南宮金雞，她立即購買整本「2,000萬超級紅包」刮刮樂。結果先刮出10萬元，再刮出100萬元，朋友驚呼連連，直喊「這感應太神奇了！」

