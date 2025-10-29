金音獎雙料入圍！新科金曲歌王嗨曝心聲 有望「自己頒給自己」

記者徐珮華／台北報導

第16屆「金音創作獎」將於本週六（11月1日）晚間7點在北流登場，特別邀來兩位金曲獎歌王HUSH、呂士軒，各別頒發「最佳另類流行獎項」及「最佳嘻哈獎項」。前幾屆各自以該獎項入圍並得到殊榮的他們，此次出席盛會轉換身分變頒獎人，對於自身音樂生涯別具意義。

呂士軒有望在金音獎「自己頒給自己」。（圖／必應創造提供）

呂士軒除了受邀擔任頒獎人，又再次憑著《好聲豪氣》專輯入圍「最佳專輯」跟「最佳嘻哈專輯獎」，屆時將有機會自己頒給自己，老神在在表示：「頒獎典禮是入圍者命運的匯集點，無論得獎與否，一定會有有趣的事發生，我保證當晚都會是笑嘻嘻地看待一切，很期待典禮的來臨！」被問到自己是否有信心拿獎？他笑說：「當然有信心！我希望自己拿獎，也希望我朋友拿到，所以誰拿都算我贏！」

廣告 廣告

HUSH將投入下一張專輯製作。（圖／必應創造提供）

HUSH表示深感榮幸，「『另類流行』這個獎對我而言一直都是一種很忠於自我的精神，當時有不少的討論在定義這個獎究竟代表什麼，隨著分眾時代的來臨，另類流行的樣貌也越來越清晰，它讓我知道，被傳統工業流行音樂養大的小孩，長大以後，可以有自己的樣子！很開心有更多精彩的音樂出現。」近期忙於各式音樂節表演工作的他，也特別預告：「接下來將開始進入創作期，往下一張專輯創作旅程邁進。」

someshiit身兼三職，既是金音獎入圍者，又是頒獎人、表演嘉賓。（圖／必應創造提供）

甫拿下今年「金曲獎新人」的嘻哈創作才子someshiit 山姆，以首張專輯《愚公》入圍「最佳嘻哈專輯」，並與團隊Knowtis一同入圍「最佳嘻哈歌曲」兩大獎，同時還將擔任表演嘉賓，分身之術的他對此表示榮幸，更坦言本次登上金音創作獎是音樂生涯的全新挑戰。

「HahaTai 哈哈台」蓋瑞（左）與傑尼（右）首度主持金音獎頒獎典禮。（圖／必應創造提供）

此外，這次還把過往入圍及得獎的學長姐們都邀來現場增添祝福，更邀請百萬訂閱YouTuber「HahaTai 哈哈台」主持人蓋瑞Gary、傑尼Jani首掌主持棒，被稱為街訪界天王天后的兩人有備而來，放話表示：「要所有現場嘉賓準備把心掏出來，秀出專屬自己的奇怪與可愛！」

更多三立新聞網報導

范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境

坣娜4年前「私下暖舉曝光」！金曲歌王悲痛哀悼：真的好喜歡她

王子認了「越線關心粿粿」！老闆Summer陪同蕭敬騰露面 首鬆口現況

陳昇不閃兵！爆料軍樂隊同袍「吹到脫肛」曝服役艱苦：天天流淚

