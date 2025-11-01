金音獎／獲獎找不到人！女星驚恐衝上台「我奶頭露出來」
【緯來新聞網】「第16屆金音創作獎頒獎典禮」今晚（1日）登場，金曲歌王HUSH擔任頒獎人，穿著性感馬甲上衣現身，一秒吸引大眾目光。在頒發最佳另類流行音樂歌曲獎時，得獎人LÜCY卻遲遲未上台領獎，現場一度尷尬，司儀現場尋人喊「尋找LÜCY」。幾分鐘後，LÜCY才氣喘吁吁衝上台致歉，表示：「剛要去上廁所，我的衣服被我扯壞掉，然後我的奶頭就露出來，我就趕快把衣服抓住，衝去廁所。」
LÜCY領獎前衣服壞了。（圖／記者蔡依庭攝）
LÜCY表示，立刻衝到廁所後，「我每分每秒都在掙扎，趕快把我的衣服修好，然後就聽到我得獎了」。狀況荒唐到她說：「我在發抖！」有點驚魂未定，她還追問：「我剛得獎是什麼獎？」
接著，她先謝謝製作人，又慌張地說：「我剛尿尿還沒洗手！喔好糗喔，對不起對不起，我沒辦法，我先下台，對不起大家。」HUSH 則幫她緩頰說：「LÜCY沒關係啦，我的奶也露出來了。」
後台受訪時，LÜCY說：「我差點哭出來，覺得很糗，怎麼會發生這樣的事，所以說下次要穿得保守一點，不要太愛美。」不過下台後心情已平復許多，「有回到現實了」。
