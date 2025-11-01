金音獎／百合花主唱穿女裝飆唱！開尬金曲歌后李竺芯

金曲樂團百合花與金曲歌后李竺芯在金音獎合體演出。（圖／讀者提供）





第16屆金音創作獎今（1）日晚上於北流登場，金曲樂團百合花與新科金曲歌后李竺芯首次攜手合作「香」味四溢，配合以強調性別平權、女性觀點的主題「她也不例外」，從選歌到造型都充滿「女人味」，包括李竺芯的法式香頌台語招牌歌〈足芳足芳〉、〈荷爾蒙〉，到與百合花合唱〈萬事美妙〉激發火花，尾末又神來一筆地在合唱聲中介紹本屆「最佳新人」的入圍者並同步揭曉得主，凸顯主題之餘，完美結合藝術表演與典禮節奏，成為本屆金音創作獎最「香」也最「勇」的經典時刻。

值得一提的是，百合花主唱奕碩為金音16共演「豁出去」，在台上使出「快速換裝之術」搖身一變成女伶高唱〈假使我是一個女人〉，以突破性的表演傳達歷史人物真實故事及背後嚴肅主題的同時，更透過音樂表演勇敢發聲，讓重視性別平權的跨時代議題獲得深度共鳴！

百合花主唱奕碩穿女裝演出。（圖／讀者提供）

提及此次在金音16典禮上扮女裝登場的契機，林奕碩表示：「其實腦中第一個浮現的歌就是〈假使我是一個女人〉！」這首歌靈感來自1950年代政治受難者蔡志愿在獄中的自白書，講述他在逃亡期間男扮女裝躲避追緝，卻意外發現自己內心對扮裝的渴望與想像；從這段真實故事啟發創作動機的奕碩表示：「前輩所承擔的不只是生存壓力，更是思想與自我表達的勇氣，讓我覺得在金音創作獎這個以『勇』為主題的舞台上重現這首歌，是一種非常有意義的致敬，也希望我的妝扮能讓蔡志愿前輩在天上看到會心一笑，知道還有人記得他的故事。」

過去曾在小型演出中以女生造型演出的奕碩，此次為了金音創作獎二度換上女裝，為此特別參考了1970至80年代日本女性的復古時尚風格，甚至為了快速換裝，還請服裝老師將洋裝特製成魔鬼氈版本，他笑說：「團員們都很支持我，還陪我練習快速變裝！」被問到「如果自己真的是女生，會是什麼樣的女生？」奕碩笑答：「我應該還是會是個藝術家吧，但希望不用被稱作『女藝術家』或『美女藝術家』，而是單純被視為一個創作者。」奕碩用音樂、造型與真實行動詮釋「勇」的精神，讓大家透過他的變裝演出，看見了跨越性別與時代的自由靈魂。



