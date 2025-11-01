金音16／百合花樂團、李竺芯致敬政治犯蔡志愿 「希望有人記得他的故事」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

第16屆金音創作獎今（1）日晚間7點於北流登場，金曲歌后李竺芯、金曲樂團百合花帶來合作舞台，配合以強調性別平權、女性觀點的主題「她也不例外」，從選歌到造型都充滿女人味，包括李竺芯的台語招牌歌〈足芳足芳〉、〈荷爾蒙 〉，到與百合花合唱〈萬事美妙〉，向1950年代政治犯蔡志愿致敬。

李竺芯與百合花樂團在金音獎上合作演唱歌曲。（圖／讀者提供）

提及此次在金音16典禮上扮女裝登場的契機，林奕碩表示：「其實腦中第一個浮現的歌就是〈假使我是一個女人〉！」這首歌靈感來自1950年代政治受難者蔡志愿在獄中的自白書，講述他在逃亡期間男扮女裝躲避追緝，卻意外發現自己內心對扮裝的渴望與想像。從這段真實故事啟發創作動機的奕碩表示：「前輩所承擔的不只是生存壓力，更是思想與自我表達的勇氣，讓我覺得在金音創作獎這個以『勇』為主題的舞台上重現這首歌，是一種非常有意義的致敬，也希望我的妝扮能讓蔡志愿前輩在天上看到會心一笑，知道還有人記得他的故事。」

李竺芯與百合花樂團在金音獎上致敬政治犯蔡志愿。（圖／讀者提供）

過去曾在小型演出中以女生造型演出的奕碩，此次為了金音創作獎二度換上女裝，為此特別參考了1970至80年代日本女性的復古時尚風格，甚至為了快速換裝，還請服裝老師將洋裝特製成魔鬼氈版本，他笑說：「團員們都很支持我，還陪我練習快速變裝！」

