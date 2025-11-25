金額增加了！00940 公告12月預估配0.045元 今年度預估殖利率4.6%

元大投信今（25）日公告，這檔掛牌時一度造成全國轟動的月配高息ETF預估在 12 月將每單位配發 0.045 元，較上期增加 0.005 元。除息交易日訂於 12 月 10 日，分配受益則於明年 1 月 2 日發放。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 元大台灣價值高息（00940）最新一次配息增加了！元大投信今（25）日公告，這檔掛牌時一度造成全國轟動的月配高息ETF預估在 12 月將每單位配發 0.045 元，較上期增加 0.005 元。除息交易日訂於 12 月 10 日，想參與除息的投資人，最後買進日為 12 月 9 日。分配受益則於明年 1 月 2 日發放。

回顧今年度配息紀錄，00940 先是在上半年維持配發 0.03 元，下半年增加至 0.04元後，已連續 5 個月不變。隨著 12 月配息金額增加至 0.045 元，今年累計配息金額達 0.425 元。若以今日收盤價 9.11 元換算，依 00940 單月殖利率約 0.49%，而今年度殖利率約 4.67%。

近期，00940 調整成分股，新增多檔參與 AI、機器人成長契機的高股息股票，包括廣達集團的廣明（6188），高度持股「小金雞」達明，於智慧自動化／機器人業務亮眼；中興電（1513）受惠於台電進行能源轉型的電網韌性建設計畫，以及 AI 對於電力的剛需；信邦（3023）則聚焦於高成長性的半導體設備、機器人與 AI 應用，相關業務已與輝達機器人公司進行合作；金寶（2312）則聚焦於 AI 伺服器、電動車充電樁及低軌衛星等新興領域。

刪除的成分股則貢獻帳上已實現資本利得，有利未來配息，包括群聯（8299）於持有期間上漲達 190%、東元（1504）漲約 80%、日月光（3711）漲約 48%，帆宣（6196）與順達（3211）亦漲約 4 成。

截至今日，00940 的前十大分別為長榮（2603）、長榮航（2618）、聯詠（3034）、鈊象（3293）、中信金（2891）、瑞昱（2379）、華航（2610）、2385 群光（2385）、華碩（2357）、廣達（2382）。

然而，今年來隨著台積電（2330）等半導體族群、AI 類股等股票表現亮眼下，大致上以主動成長型、市值型的台股ETF整體表現較高股息亮眼，以 00940 昨日淨值 9.1 元來算，不含 12 月的預估配息，今年來含息報酬率約 0.2%。這也導致不少散戶「用腳投票」，今年來已有 25.8 萬受益人下車，相較於這檔月配ETF剛掛牌時掀起熱潮的高峰人數 99.8 萬，足足掉了 41.7 萬人。

法人認為，台股企業獲利持續成長，且維持 6～7 成的現金股息配發率，讓高股息ETF持續具備投資價值，隨著本次指數調整汰弱留強，納入 AI 相關概念股、加上配息金額增加，後續表現能否挽回小股民們的心，仍待觀察。

