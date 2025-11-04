金額大躍進！「月月配」始祖最新除息公告 11月18日最後買進

台股高息ETF「月月配」始祖－－復華台灣科技優息（00929）最新配息公告出爐，11 月預估每受益權單位配發 0.09元，不僅較上個月的 0.08元再多 0.01元，金額亦創下自去年 12 月以來新高。 示意圖

台股高息ETF「月月配」始祖－－復華台灣科技優息（00929）最新配息公告出爐！11 月預估每受益權單位配發 0.09元，不僅較上個月的 0.08元再多 0.01元，金額亦創下自去年 12 月以來新高。11 月 19 日除息，只要在 11 月 18 日前買進或持有，即可參與除息，收益分配發放日則為 12 月 15 日。

根據官網配息紀錄顯示，00929 今年來三度調升配息金額，一至四月配出 0.05元，五至七月調升至 0.07元，八至十月進一步升至 0.08 元，11 月更來到 0.09元。此外，觀察 00929 今年來除息表現，除了在七月花了 7個交易日填息，其餘均於除息當日即成功填息。

以 00929 周一（3日）的收盤價 18.86元推算，單次配息率約 0.48%，推算年化配息率為 5.73%。雖今年來配息有所進步，但根據集保結算所最新統計，截至 10 月 31 日，00929 受益人數為 57.4萬人，與去年同期高峰 93萬多人相比，近一年淨流出約 36萬人。

