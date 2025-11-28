金額比前一期還增加！00918公告最新配0.565元 12／17最後買進日
[Newtalk新聞] 季配高股息ETF大華優利高填息30（00918）今（28）日公告最新一季配息評價結果，每單位擬配發 0.565 元，不僅金額較前期增加 0.045 元，以今日 00918 收盤 22.52 元估算，本季的配息殖利率高達 2.51%。除息日預計在 12 月 18 日，投資人若想參與本次除息，最晚可在 12 月 17 日買進，本次股利將在明年 1 月 13 日發放。
掛牌已三年的 00918 追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，選股重視企業填息紀錄和獲利能力，根據大華銀投信官網資訊，00918 自成立以來累計配息 10 次，並順利填息 7 次。強大的填息實力，更讓 00918 今年來定期定額戶數成長逾 7 成。若加計此次預計配發的 0.565 元，今年配息金額可望達 2.485 元。
近期，市場高度關注 AI 是否陷入泡沫化，造成台股在 27,000 點上下劇烈震盪。大華優利高填息30 ETF經理人郭修誠指出，AI 相關供應鏈經歷近 3 年大漲後，市場對投資成效、獲利的檢視會更加嚴格，造成本益比的修正引發近期的股價波動。
但郭修誠強調，這波下修與 2000 年的「科技泡沫」不同，當前 AI 的需求實際存在且持續，美國科技巨頭的營運現況穩健、現金流強勁，足以支撐資本支出持續擴張，預期 2026 年 AI 仍是驅動市場成長的主動力。
展望明後年，郭修誠表示，法人普遍預估，台股企業盈餘仍有雙位數成長，獲利趨勢維持下，台股仍具投資吸引力。產業方面，2026 年 AI 伺服器規格更迭將是亮點，建議關注伺服器、半導體、PCB、散熱模組等供應鏈核心，掌握長線成長機會。金融股方面，在匯率與關稅影響可控下，加之核心業務穩健成長，近期金控獲利表現多見上修，2026 年有望維持穩健步調。
對應近期大盤震盪，郭修誠表示，由於息收型商品多較具抗震力，建議在資產中可納入高息ETF作為核心配置。以長期投資角度來看，透過成長型與價值型的分散配置，有助投資人更有效率的達成財務目標。有鑑於今年市場震盪加劇，投資人不妨透過定期定額方式，買進長期含息報酬率績優、配息與填息效果較優的高股息ETF，維持投資紀律也降低擇時風險。
