金額破紀錄！為防中國威脅 日2026年度國防預算擬編1.8兆台幣

根據共同社獨家報導，多名相關人士12日透露，日本政府正就2026年度國防預算，包含美軍整編經費等展開協調，擬列入9兆日元（約1.8兆元台幣）預算，金額創紀錄。

報導稱，在中國與北韓帶來的安全威脅日益升高，以及美國總統川普要求盟友提高安全支出的背景下，日本已決心大力提升國防。

預算用於長程飛彈、無人機部署

報導指，《防衛力整備計畫》預計在五年中投入約43億日圓（約8.65億元台幣），此次約1.8兆元台幣的預算為第四年計畫，已超過目前2025年度原始預算8.7兆日圓（約1.74兆台幣）。

這些預算將用於獲取長程飛彈如「高超音速導引飛彈」，以及升級「中程地對空飛彈」，使其具備攔截彈道飛彈的能力，還有建構無人機海岸防禦系統「SHIELD」的攻擊用無人機。

升級沖繩那霸自衛隊

首相高市早苗雖計畫在2026年內提前修訂包括《防衛力整備計畫》在內的3份安保相關文件，但2026年度防衛費將依據現行整備計畫編制。預計本月下旬在內閣會議上敲定預算案。

為加強太空領域的能力，將新編「宇宙作戰集團」（暫名），並把航空自衛隊改編為「航空宇宙自衛隊」。此外將把以陸上自衛隊那霸駐地為據點的第15旅團升級為師團，力圖強化西南地區的防衛體系。

