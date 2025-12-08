金額破紀錄！美國防授權法案出爐 含軍援台灣最高10億美元、海巡與無人機合作計畫

美國國會兩院協商完成的2026國防授權法案出爐。路透社



美國參眾議員達成妥協的年度「國防授權法案」7日公布，授權2026財政年度支出達創紀錄的9010億美元（約合新台幣27.9兆元），其中軍援台灣最高10億美元（約新台幣313億元），且戰爭部長須於明年3月前啟動與台灣的無人系統聯合開發計畫。

路透社報導，這項長達3000頁的綜合性法案，授權的國安支出比總統川普（Donald Trump）所提金額還多出數十億美元，其中也包括撥款4億美元軍援烏克蘭、為官兵加薪4%等措施。

「國防授權法案」（NDAA）向來被視為「必過」法案，是美國國會少數每年均通過的重大立法之一。參眾兩院先前已通過各自版本的法案，協商出統一版本後須再各自通過，最後由總統簽字生效。

經兩院軍事委員會角力後，眾院議長強生（Mike Johnson）7日在官網公布最新版本法案，表示該法案將推進川普的施政目標，包括「結束五角大廈的覺醒（woke）意識形態、加強邊境安全、振興國防工業基礎，以及恢復戰士精神」。

授權擬定海巡聯合作戰計畫、啟動無人機聯合開發

中央社報導，最新版法案刪去了邀請台灣參與環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise）的文字。

在2026財政年度授權戰爭部的經費中，最高10億美元可供用於推進台灣安全合作倡議，並擴大台灣涵蓋醫療設備、補給及戰鬥傷亡照護能力。

法案也授權擬定美國海岸防衛隊與台灣海巡聯合海上作戰及領導訓練計畫。相關內容提到2026至2030會計年度預估成本，包括派遣美國海岸防衛隊行動訓練團隊赴台，以提升台灣海事安全、執法及嚇阻能力的相關費用。

美台無人系統聯合計畫方面，法案指出，戰爭部長須於2026年3月1日前與台灣啟動無人系統及反無人系統聯合開發、生產計畫，供美國部隊與台灣軍隊使用，且須符合台灣關係法規定。

法案寫道，戰爭部長辦公室需先提交「台灣安全援助路線圖」，也就是滿足台灣軍隊防禦需求而擬定的多年期計畫，以及為支持台灣而建立「區域應變儲備庫」（regional contingency stockpile）的可能性報告。

法案還包含預備役動員演習，相關內容提到，自本法頒布之日起一年內，戰爭部長應與參謀首長聯席會議主席及美國印太司令部司令協調，進行一項全面性的聯合動員與持續作戰準備研究，以評估武裝部隊在印太地區應對高強度突發狀況的能力。

研究內容包括，對於在台灣海峽、南海或其他類似印太熱點衝突情境下，快速動員、部署與維持現役及後備部隊能力的評估，以及對聯合及盟軍聯合行動力進行評估，並特別著重檢視與日本、澳洲、菲律賓及台灣之間的協調機制。

NDAA授權五角大廈的各項計畫，但不直接撥款；國會必須另外通過年度撥款法案，才能提供資金，2026 財年將於明年9月底結束。

今年的法案也特別著重於刪減令川普反感的計畫，包括軍隊中的「多元、平等、共融」（DEI）方案。此外也強調將部署部隊到美國西南邊境，攔截非法移民與毒品。

