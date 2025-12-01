金額維持沒變！00919公告擬配0.54元 12月16日除息

擁有逾 128 萬受益人的「國民ETF」——群益台灣精選高息（00919）今（1）日公布第 11 次配息金額。群益投信官網公告顯示，本次預估配發金額為 0.54 元，維持前一季水準。 示意圖

[Newtalk新聞] 擁有逾 128 萬受益人的「國民ETF」——群益台灣精選高息（00919）今（1）日公布第 11 次配息金額。群益投信官網公告顯示，本次預估配發金額為 0.54 元，維持前一季水準。

以今日收盤價 21.45 元來計算，推估 00919 單次配息率 2.52%，除息日為 12 月 16 日，想參與除息者可於最後買進日 12 月 15 日買進持有，配息將於 2026 年 1 月 13 日發放。

市場法人表示，近期大盤漲跌震盪劇烈，但高息 ETF 的抗震力相對強。此外，高股息ETF的特性偏向「高配息＋具成長性」股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，市場資金輪動有時，若大舉向特定族群靠攏，高息ETF的投資人往往需具備較長的耐心。

ETF理財達人表示，雖高息ETF今年處在一片「降息風」中，不過，統計 00919 在 2025 年度共配出 2.52 元，年化配息率仍 11.75%。由於 00919 大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股。

00919 所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市、櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。

市場法人強調，目前全球 AI 應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在 IT 及 AI 應用上仍極具競爭優勢，AI 需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升及聯準會降息壓低壽險業避險成本，建議可續抱台股高股息ETF，也可搭配市值型或主動式台股ETF，透過不同股性互補讓台股ETF整體配置更能因應大盤高檔震盪行情。

