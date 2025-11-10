「金飛燕」兩岸微電影嘉年華在武漢開幕 展現青年創作力與文化共鳴

「金飛燕」海峽兩岸微電影大賽在武漢亮相，來自兩岸的年輕創作者及嘉賓齊聚舞台合影。(記者張翔翻攝)

記者張翔／綜合報導

第十一屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽嘉年華11月6日在湖北經濟學院盛大開幕，吸引兩岸三百餘名青年創作者、影視從業者及專家學者齊聚武漢，以影像為介、以青春為語，共同展開一場跨越海峽、連結未來的文化交流盛會。

「金飛燕」海峽兩岸微電影大賽頒獎典禮上，AI機器人與主持人同台亮相，以科技與藝術融合的形式呈現全新舞台互動。(記者張翔翻攝)

本屆大賽以「I·視界」為年度主題，象徵「我」的獨特視角，也承載「愛」的互聯意象，更寓意影像所開展的無垠世界。為期五天的嘉年華活動，以創作盲盒破冰行動、跨界學術交流、極拍48小時挑戰與創享聚場盛典四大篇章串聯，旨在激發青年創意交會、思想互動與影像語言的多維探索。自今年4月啟動徵件以來，大賽共收到600餘部作品投稿，題材橫跨城市記憶、人文暖意、科技想像與生活詩意，映照兩岸青年以光影共敘時代印記、共享文化共鳴的青春面貌。

今年首次推出的「創作盲盒行動」廣受關注，活動以隨機抽組方式搭建兩岸青年混編團隊，並以文化味、煙火氣、科技感三條城市線索為拍攝靈感，走訪精益眼鏡老匠坊、老漢口茶廠、智慧出行示範區、華科科技園與武漢街巷市井，讓青年在鏡頭語言中捕捉歷史肌理、生活溫度與未來想像，進一步深化文化共創的情感鏈結。

頒獎典禮於科技與藝術交織的舞台上隆重登場，AI機器人首次擔任典禮主持，與真人主持合作流暢自然，並化身「幸運大使」進行現場互動抽獎，展現影像創作與人工智慧融合的前沿實踐。

本屆金飛燕獎由作品《在細雨中呼喊》奪得，《台北一夜》與《山河同渡》獲頒銀飛燕獎，《默數》、《托舉》及《江江》摘得銅飛燕獎；典禮同時揭曉最佳導演、最佳編劇、最佳攝影、最佳男女主角等多個專業獎項。「創作盲盒行動」單元亦設立「超有料文化獎」、「超來電共鳴獎」、「超會玩技術獎」等特色獎項，以鼓勵青年創意的多元綻放。

兩岸青年以小組形式協同創作，透過即興分工與主題共構，展現活力與創意。(記者張翔翻攝)

「金飛燕」大賽自2014年創辦以來，已吸引超過200所兩岸高校、上萬名青年參與，累計徵集近7000部作品，成為兩岸青年影像交流的重要文化品牌。主辦方表示，期待未來能有更多台灣青年來鄂交流學習、實習與創業，共同以青春筆觸描繪時代新篇章。