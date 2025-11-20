金飯碗求才! 集保結算所啟動年度招募計畫 10大職類釋出43個名額

臺灣集保結算所暨基富通董事長林丙輝。陳俐妏攝



集保結算所今天宣布啟動 114 年度人才招募計畫，預計招募 10 大職類、共 43 名新血，鎖定具備數位思維與創新行動力的新世代人才。集保結算所同屬證券周邊單位，專營證券後台與金融基礎建設服務，工作職缺被各界視為「金飯碗」等級。

集保結算所表示，該公司提供股票、期貨、債票券、跨境保管與基金等五大核心業務的集中保管、清算交割與帳簿劃撥等服務，總保管市值已突破新台幣 127 兆元。近年亦積極導入金融科技、大數據與數位工具，推動市場基礎建設升級，提升整體金融市場效率與安全性。

董事長林丙輝指出，集保結算所延續企業核心精神「CARE」，今年以「More CARE, CARE More」為主軸，象徵公司將營運成果與員工共享，同時期待新進人才具備創新、感恩、承擔與追求卓越的特質。他強調，集保結算所正處於轉型關鍵期，亟盼吸引更多志於金融科技與資本市場的人才加入。

為打造具吸引力的職場文化，集保結算所提供完整培訓制度，並提供優渥獎金、優於法規的退休金提撥、生育獎勵、托兒津貼、子女補助與健康檢查等福利；亦每年補助員工國內外旅遊，並開設多元課程與社團，營造重視成長與工作生活平衡的職場環境。

集保結算所表示，此次招募自 11 月 19 日起至 12 月 9 日 止，涵蓋業務、基金作業、跨境保管（複委託）、法務、程式開發、資訊管理、資訊安全等 10 大職類。相關資訊可至證基會報名平台查詢。

