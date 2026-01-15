金飾小開月砸5000萬「找女友」 賣黃金搬錢竟是一場騙局

車手一度還想掙脫，其他同仁馬上跟進，將他上銬逮捕。（圖／東森新聞）





台中大里一間42年老字號銀樓，傳出千萬詐騙案。一名45歲銀樓小開，因為想交友，在社群平台上遭詐騙集團鎖定。起初，對方以「付錢可以跟女生見面」為由，讓小開開始丟錢；後來轉而詐騙投資，導致小開在短短1個月內，就狂砸將近5,000萬，甚至變賣家中黃金、拿出店內預備款項給付。直到家人發現家中金流異常，才立刻報案。警方配合圍捕，在銀樓內逮到面交的詐欺車手，並攔下最後一筆被騙的450萬現金。

便衣警察突然衝進店內，一記大外割，將車手牢牢壓在地上，另一手反制手腕。車手一度還想掙脫，其他同仁馬上跟進，將他上銬逮捕。車手被控制後，身上一搜，好幾疊現金錢磚，算一算大約450萬，全都是金飾店小開被騙的錢。

廣告 廣告

台中市刑大偵三隊隊長杜旻信表示：「被害人在去年9月透過網路社群軟體結識犯嫌，進而誘導被害人參與假投資。被害人對於相關話術深信不疑，前後陸續通過面交及匯款方式，遭詐騙總金額高達新台幣近5,000萬元。」

這起案件發生在台中大里，一名45歲金飾店小開，因為想交女友，在通訊軟體上被詐騙集團盯上，對方先噓寒問暖取得信任，再用「付錢就能和女生見面」當誘餌，一步步把人帶進投資陷阱。

短短一個月內，小開前後面交18次現金，從幾萬到上百萬不等，後來金額拉高到300萬到500萬元，甚至還把家中的黃金變賣，搬著現金去面交，累計損失將近5,000萬元，最後才發現這竟是一場騙局。

記者詢問知情人士，對方表示：「就是說你們那時候金子還是什麼，有一樣被詐騙掉嗎？」

對方回應：「沒有，就是只有錢被騙，錢而已。」

被害的金飾店，是台中大里這家42年老字號銀樓。四年前，父親將銀樓傳承給兒子經營，沒想到兒子卻被騙。一家人在這一個月內，發現家中5,000萬現金被搬空，覺得怪怪的，才急忙報警。

台中市刑大偵三隊隊長杜旻信表示：「在鄭姓車手背包內，查扣假收據、合約書等犯罪證物，全案訊後依詐欺及洗錢防制條例，移請台中地檢署偵辦。」

台中市刑大隨即成立專案小組，用圍捕方式介入，當場逮捕46歲鄭姓車手，攔截450萬元現金。直到抓到人，小開才驚覺自己真的受到詐騙，真金換絕情，也讓自己接手經營的銀樓，慘賠上千萬。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

專門剝皮純情男！台中警「大外割」猛摔 怒逮假交友大叔

緊張哥又來了！車反鎖借2千 甜點店開業首日就慘賠

股票淪壁紙！廷鑫興業廠房遭法拍 董座羈押禁見

