金馬主席交棒！李屏賓卸任由影帝張震接任 成金馬史上最年輕主席

張震以《幸福之路》拿下金馬影帝後，又接受挑戰接任金馬執委會主席。劉耀勻攝

金馬執委會今（17日）發布重磅消息，現任主席李屏賓為期四年任期屆滿，功成身退，確定將交棒給金馬雙料影帝張震接任新一屆主席。

李屏賓主席在聲明中表示，自2021年底接下職務以來，一直致力於保持金馬「自由、公平、開放」的精神，並讓年輕電影人藉此走向世界。他感謝所有工作人員的努力，讓這些理想有了顯著成績。

李屏賓點名張震：期許金馬保持創新與活力

談到接棒人選，李屏賓指出，經過長久思量與觀察，他期許金馬能保持創新與活力，因此主席需要更年輕化。最終，他心中浮現的人選便是張震：「他的電影成績有目共睹，而且與時俱進，益發難得。」

李屏賓感謝前任主席李安導演的大力支持，以及電影基金會朱延平董事長及諸位董監事的同意，並祝福張震能承擔重任，繼續帶領金馬往前邁進。

張震意外接棒：人生像巧克力，我會像阿甘一樣跑下去

新任主席張震以1991年楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》步入影壇，曾六度提名金馬獎最佳男主角，並憑藉《緝魂》（2021年）、《幸福之路》（2025年）兩度榮登金馬影帝，且以《幸福之路》提名本屆美國獨立精神獎最佳主演。

他不僅與侯孝賢、李安、王家衛、鍾孟宏等華語影壇大師合作，觸角也伸向國際，參演《沙丘》《龍先生》等片，資歷完整且國際視野開闊。

張震表示，當李屏賓邀請他接任金馬主席時，他感到十分意外，因為從未想過自己會擔任這個角色。但在李屏賓和執行長聞天祥的說明下，他開始思考：「除了演戲，我是否還能為電影做更多？」他感佩張艾嘉導演對影視推動的熱情與堅持，並認為專業的金馬團隊讓他能夠無後顧之憂地接受這個挑戰。

張震最後引述《阿甘正傳》的經典台詞作為接棒感想：「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一塊會是什麼味道。」他堅定地表示：「我不應該推辭。或許我就是該像阿甘一樣，繼續跑下去。期許下一個金馬依然很金馬。」



