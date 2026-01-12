金馬主席張震 邀韓星來台.提及張國柱引入行. ：「爸爸比厲害」

記者倪有純攝

演員張震以電影「幸福之路」拿下第二座金馬影帝，並接下金馬主席的重責大任，他表示，其實主席就像吉祥物、潤滑劑，計畫邀請韓國或各國演員前來交流，盼讓台灣電影更國際化。他還透露，未來可以試試看，邀請曾一同合作的好萊塢男星「甜茶」提摩西．夏勒梅來台。

張震被爸爸張國柱帶進電影圈，後來拍了國際電影，提起爸爸對自己表演的影響，張震說：「爸爸比我厲害很多的演員，他戲路跟我不同，陽剛又有個性，也很努力，我很佩服他。」張震提到，父親會教他消除緊張的方法，就是在拍攝現場搓搓小手，「或許是一個不起眼的小動作，但其實是演員內心的支撐」，他在現場還起身示範各種緊張之後的表演動作。

張震12日出席電影「幸福之路」首映會，被問到接任金馬執委會主席一事，他坦言，當初接到前任主席李屏賓的邀約電話時，因對工作內容不了解，猶豫了一陣子。張震坦言，沒有想過在這樣的年紀，會有這樣的責任在自己身上，「其實主席要做的事情其實不多，在金馬影展露面接待一下大家，幫大家打下知名度。」他才接受主席的職務。

被稱為是最年輕主席，張震笑說，他其實沒有研究，希望未來整個電影市場能被帶動起來，他說「每一個世代的想法跟默契都不太一樣，希望上任之後可以讓不同世代的電影有更好的發揮。」至於邀請一些國外影人來台，張震謙虛說：「我也沒有什麼人脈，而且大部分認識的都來過了。」但他也提到有在思考，張震表示，現在心裡有初步想法，「我都是以觀眾的視角來看自己的表演作品，金馬影展大多是編導和技術層面，表演很少，我希望可以邀請到各國不同演員來教，我心中有名單，可能邀請一些韓國演員來交流」。 「金馬希望從2026年開始年輕化，想找個有點差距的人，要帶動一下現在電影的氛圍。」 金馬執委會的團隊很專業，也很上軌道，張震期許上任以後，讓不同世代都可以看見台灣的電影」。 張震在「幸福之路」演活外送員父親角色，他表示，他拿到英文劇本，看了劇本就很喜歡，也會和導演討論，有感受到劇情談論新移民議題，相當寫實；他直到現在還是會跟表演老師王琄討論表演，「要怎麼跨越瓶頸，讓成果看起來更滿意，如果對表演一直保持初心和熱情，感受就不同，我喜歡表演很平和、很順的感覺」。