金馬傑出電影工作者 鍾瓊婷：明天睡醒繼續打燈

（中央社記者王寶兒台北22日電）自幕後走到幕前，燈光師鍾瓊婷今晚獲頒金馬獎年度台灣傑出電影工作者，入行逾10年，她覺得自己幸運，明天睡醒也要繼續去打燈，「只要有人還喜歡我的燈，我就一直做下去。」

鍾瓊婷曾以「偷窺心事」、「三朵花純理髮」獲金鐘獎燈光獎，更是金鐘獎首位獲該獎項的女性得獎者；近期作品包括「關於我和鬼變成家人的那件事」、「一家子兒咕咕叫」、「聽見歌再唱」等。

第62屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北流行音樂中心舉行，鍾瓊婷致詞時一一向前輩、同事及朋友們致謝。她說，自己只是個平凡女生，「我也不特別，甚至不太聰明，我有的只有努力而已。」回想一路走來，她遇見許多前輩給予許多耐性與包容，覺得自己是幸運的，也很謝謝金馬獎給她這特別的一晚。

廣告 廣告

頒獎人李烈回憶，自己是在製作「囧男孩」時認識鍾瓊婷，那時鍾瓊婷23歲，在燈光組做助理，因為從沒看見女性在燈光組，讓李烈當時興奮到不行；在工作現場遇到鍾瓊婷，她往往嚴厲又嚴肅，這座獎座是她專業與努力的證明。

鍾瓊婷在介紹影片中回顧，最初本是為了學攝影，才先學打光，更將一起工作的夥伴們視為「兄弟」，工作現場還有人稱呼她為「燈光小公主」。

頒獎人葉如芬說，從沒印象看見鍾瓊婷按時吃飯，燈光師是吃苦、花力氣的工作，即便科技帶來更多幫助，但燈光師仍需更為靈敏掌握光線。

今年鍾瓊婷以專業打造出「大濛」遼闊蒼茫的氛圍，還有「我們意外的勇氣」中細膩而溫暖的光線，評審團希望，藉由獎項肯定她今年在電影燈光的專業與貢獻。

鍾瓊婷說，明天睡醒，她還是要繼續去打燈，「我不知道我能打到何時，但只要有人還喜歡我的燈，我就一直做下去。」最後不忘笑著向觀眾推薦，「大濛」真的很好看，一定要去電影院看。（編輯：吳素柔）1141122