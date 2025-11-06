金馬傳驚人名單！「于朦朧」被列追思人物 真相曝光惹全網譁然

記者林宜君／台北報導

金馬影展將於11月22日登場，于朦朧將登上追思名單在網上瘋傳。（圖／翻攝自于朦朧微博）

金馬影展將於11月22日登場，正當影迷期待年度盛典之際，網路上卻瘋傳「已故中國男星于朦朧將登上追思名單」的消息，引發兩岸影迷熱議。對此，金馬影展執行委員會火速回應，「目前社群網路上關於逝世影人的內容，並非本會官方發布之資訊」，否認外界傳言。

因主演《太子妃升職記》、《新白娘子傳奇》而走紅的中國演員于朦朧（圖），今年9月驚傳墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

因主演《太子妃升職記》、《新白娘子傳奇》而走紅的中國演員于朦朧，今年9月驚傳墜樓身亡，享年37歲。儘管警方初步判定為「意外死亡」，但家屬對案情始終存疑，外界更出現各種陰謀論。事件延燒近2個多]月，仍在網路上持續引發爭論與悼念聲浪。

有網友在維基百科上看到第62屆金馬獎的「追思影人名單」中出現于朦朧的名字。（圖／翻攝自維基百科）

近日有網友在維基百科上看到第62屆金馬獎的「追思影人名單」中出現于朦朧的名字，消息立刻在微博與台灣社群平台瘋傳，不少粉絲激動留言：「對岸抹去你的名字，台灣會替你留下」、「朦朧回家了，金馬會記得你」。還有網友表示，會為了這段追思片段鎖定觀看金馬頒獎典禮。

中國男星喬任梁曾列入追思名單中。（圖／翻攝自金馬獎YT）

然而，也有影評人持不同意見，指出于朦朧主要活躍於中國影視圈，並未參與過台灣作品，因此實際被納入金馬追思名單的可能性不高。事實上，金馬獎每年「追思環節」均由主辦方根據影人對華語影壇貢獻度與影響力挑選，名單通常會在典禮當晚正式公開，過去如中國男星喬任梁、導演胡波等人，都曾列入追思名單中。

金馬影展執行委員會5日正式發聲澄清：「目前社群網路上關於逝世影人的內容，並非本會官方發布之資訊。」（圖／翻攝自金馬影展FB）

面對各種揣測，金馬影展執行委員會5日正式發聲澄清：「目前社群網路上關於逝世影人的內容，並非本會官方發布之資訊。」同時強調，頒獎典禮的節目仍在籌備中，最終名單將以典禮當日公布為準。根據台灣文化界人士透露，金馬獎追思單元的片段每年由幕後團隊以「紀念影人精神」為核心構思，若要列入並非外界傳聞可決定。目前于朦朧的家屬尚未對金馬傳聞發表任何評論，但粉絲仍在網路持續留言悼念，盼他能「在另一個世界被記得」。

截至11月06日為止，已有超過65萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自Avaaz網站）

截至11月06日為止，已有超過65萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

