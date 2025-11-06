金馬傳驚人名單！「于朦朧」被列追思人物 真相曝光惹全網譁然
記者林宜君／台北報導
金馬影展將於11月22日登場，正當影迷期待年度盛典之際，網路上卻瘋傳「已故中國男星于朦朧將登上追思名單」的消息，引發兩岸影迷熱議。對此，金馬影展執行委員會火速回應，「目前社群網路上關於逝世影人的內容，並非本會官方發布之資訊」，否認外界傳言。
因主演《太子妃升職記》、《新白娘子傳奇》而走紅的中國演員于朦朧，今年9月驚傳墜樓身亡，享年37歲。儘管警方初步判定為「意外死亡」，但家屬對案情始終存疑，外界更出現各種陰謀論。事件延燒近2個多]月，仍在網路上持續引發爭論與悼念聲浪。
近日有網友在維基百科上看到第62屆金馬獎的「追思影人名單」中出現于朦朧的名字，消息立刻在微博與台灣社群平台瘋傳，不少粉絲激動留言：「對岸抹去你的名字，台灣會替你留下」、「朦朧回家了，金馬會記得你」。還有網友表示，會為了這段追思片段鎖定觀看金馬頒獎典禮。
然而，也有影評人持不同意見，指出于朦朧主要活躍於中國影視圈，並未參與過台灣作品，因此實際被納入金馬追思名單的可能性不高。事實上，金馬獎每年「追思環節」均由主辦方根據影人對華語影壇貢獻度與影響力挑選，名單通常會在典禮當晚正式公開，過去如中國男星喬任梁、導演胡波等人，都曾列入追思名單中。
面對各種揣測，金馬影展執行委員會5日正式發聲澄清：「目前社群網路上關於逝世影人的內容，並非本會官方發布之資訊。」同時強調，頒獎典禮的節目仍在籌備中，最終名單將以典禮當日公布為準。根據台灣文化界人士透露，金馬獎追思單元的片段每年由幕後團隊以「紀念影人精神」為核心構思，若要列入並非外界傳聞可決定。目前于朦朧的家屬尚未對金馬傳聞發表任何評論，但粉絲仍在網路持續留言悼念，盼他能「在另一個世界被記得」。
截至11月06日為止，已有超過65萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多三立新聞網報導
于朦朧離奇墜樓真相未明！家屬友人爆料「三大兇手」 名單掀網熱議
于朦朧疑慘死被作標本！藝術館疑見柯比、麥可詭異標本照 網全炸鍋
于朦朧經紀人杜強疑潛逃台灣！傳入住士林飯店「擬整容換臉」躲追查
于朦朧慘死疑雲未散！母校明星牆「遭爆撤照」封鎖消息 網全罵翻
其他人也在看
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 21 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 13 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了 爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止。女方日前拍片哽咽表示，3年婚姻幾乎都是她在撐起家計，「家用我出八成、生產費也是我付」，讓范...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 17 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
《夜市王2》受影響？阿達自首閃兵30萬交保 電視台回應了
演藝圈閃兵風暴持續延燒，繼薛仕凌後，阿達（昌璟翔）昨（5日）前往新北地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。外界關心此事件是否影響《夜市王》第2季籌備，對此，《緯來電視》表示：「目前還在了解狀況中，謝謝大家關心。」鏡新聞 ・ 2 小時前
謝侑芯亡！謝薇安最後聲明曝 控黃明志「滅證陰謀」：做垃圾事花錢掩蓋
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友閨密、「最強奶媽」謝薇安飛往當地，想在第一現場了解狀況，並發文表明是最後一次發聲，「知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中
范姜彥豐日前怒控粿粿出軌王子（邱勝翊），當事雙方事後皆承認有踰矩行為，過往良好形象一夕之間全毀，風波持續延燒至今。有網友翻出女方5年前在節目中，曾被命理老師安格斯直指未來會變成「可怕的人」，如今也成了神預言。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 3 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃明志投案全程曝光！大馬警方駁「第三者」說 謝侑芯命案恐藏黑幕
「漂向北方」歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案風波，震撼馬來西亞與台灣兩地演藝圈。案發超過兩週後，黃明志終於在今（5）日凌晨現身吉隆坡警局投案，全案已從猝死案正式升格為「謀殺案」偵辦。大馬警方證實，將延長拘留6天以深入調查，並嚴正駁斥外界謠傳的「第三者說」，強調現場僅兩人。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 1 天前
洪榮宏遭疑罹癌！雙目緊閉「教友祈禱畫面曝」本人回應了
娛樂中心／張予柔報導台語金曲歌王洪榮宏曾獲得金曲獎最佳男演唱人獎、最佳方言歌曲男演唱人獎，經典台語歌曲膾炙人口，曾橫掃台灣的各個角落，為台語歌曲在台灣音樂界地位的確立有重要的貢獻。日前因身體健康亮紅燈，動刀處理多年隱疾，消息曝光後讓大批粉絲相當緊張。所幸經紀人今（5）日透露，洪榮宏接受完手術，目前已順利出院，他本人也在臉書報平安。民視 ・ 19 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案！網紅疑9月收邀約「怒揭5手法」：直覺救了我
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案今（4）日迎來重大進展，警方轉向謀殺罪調查。而繼女優翁雨澄（娃娃）爆料3月被帶至大馬旅遊「你說服我去嘗試了那些東西」、「我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，疑似影射黃明志；網紅Miga美家今日稍早也發文，稱「此藝人」9月就曾與她洽談商業合作，所幸直覺救了自己一命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前