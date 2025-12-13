金馬光環加持！《大濛》聲勢攀升 票房破3千萬

今年金馬獎最大贏家《大濛》，由陳玉勳執導，耗資1.2億元打造，重現1950年代白色恐怖下的台灣，感受小人物為生存奮鬥的勇氣與情感，有著金馬光環加持，票房已突破3千萬。而另外一部問鼎本屆金馬獎最佳男主角獎項的新加坡電影《好孩子》，在台上映後同樣好評不斷！

方郁婷、柯煒林等人演出 《大濛》重現白色恐怖下的台灣

《大濛》找來方郁婷、柯煒林、曾敬驊等演員演出，在本屆金馬獎風光奪下最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計4項大獎，導演以詼諧方式包裝沉默時代的壓抑悲歌，登上大銀幕感動無數影迷。

導演陳玉勳坦言，「拍這部電影要花好多錢，應該沒辦法回收，也不會有人想投資，寫完就算了，就是抒發自己的心情，能夠完成這部電影，我已經心滿意足了。」

《大濛》靈魂人物方郁婷與柯煒林為戲脫胎換骨。圖／台視新聞

《好孩子》改編變裝皇后真實故事 影迷：後勁很強

同樣擁有金馬光環加持，聲勢持續攀升的還有改編變裝皇后「阿真」真實故事的新加坡電影《好孩子》，探討性別認同到失智症照護、家庭和解，一幕幕都直擊影迷的心，讓觀眾大讚後勁超強！

男主角許瑞奇也因此問鼎金馬最佳男主角獎項，將角色的掙扎與深情心境詮釋得淋漓盡致，受訪時許瑞奇坦言，「其實我當下都沒有覺得我在演，很奇妙，是跟慧芳姐的一個能量轉變，你看她眼神你會自然而然被帶動進去。」

台北／張綺云、許修銘、盧柏璁 責任編輯／陳盈真

