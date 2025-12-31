金馬入圍加持！魏浚笙跨海迎新年 台南追星八三夭

魏浚笙跨年夜登上「2026台南好Young跨年演唱會」舞台獻唱。好樂行銷提供

在香港備受矚目的混血男神魏浚笙（Jeffrey），首度擔綱男主角的電影《殺手#4》今年於金馬獎入圍五項技術獎，表現亮眼。事業正值上升期的他，也把人生第一次離開香港的海外跨年獻給台灣，今晚將登上「2026台南好Young跨年演唱會」舞台獻唱。

魏浚笙透露，這次受邀來台南跨年演出緣分相當特別，正是因拍攝《殺手#4》與春風結緣，對方熱心牽線推薦，促成他首度在海外迎接新年。他在片中飾演身手高超卻不知身世的「殺手4號」，與春風有大量對手戲，戲裡亦敵亦友，戲外則像大哥般照顧他，時常分享台南文化與美食，也讓他對這趟演出充滿期待。

首次造訪台南、也是第一次海外跨年的魏浚笙坦言心情格外興奮。今晚他將帶來〈My Head〉、〈失約巴黎〉等四首歌曲，團隊更貼心準備國語音譯字幕，希望讓更多觀眾能輕鬆跟著一起唱。得知演出後緊接著登台的是樂團八三夭，他也直呼驚喜，表示表演結束後一定會留在現場欣賞。

彩排結束後，魏浚笙也計畫把握時間感受台南獨有的城市氛圍與美食魅力，自曝是甜食愛好者的他，早已將滷肉飯、牛肉湯、牛肉火鍋、碗粿列入必吃清單，並期待粉絲推薦更多在地隱藏版美味。展望新的一年，魏浚笙希望能持續推出音樂作品，也期待有機會參與台灣影視演出。

對於跨年經驗，他笑說雖然是第一次，但早已聽聞台灣藝人趕場跨年的「傳說」，未來若有機會親身體驗，肯定會是難忘的人生回憶。



