金馬入圍片《南方時光》突遭摩洛哥影展除名 官方證實「敏感因素」無法放映

《南方時光》榮獲2025年西班牙聖賽巴斯提安國際影展。（圖／百景映畫）

入圍本屆金馬獎最佳導演、最佳美術設計以及最佳造型設計獎項三項大獎的台灣電影《南方時光》，由吳慷仁、孫淑媚主演，日前才傳出好消息，準備前進北非參加「馬拉喀什國際影展」的正式競賽單元。沒想到在出發前幾天，劇組卻突然收到影展方通知，放映安排與參展資格全面撤回，原因竟是「敏感因素」。

根據中央社報導，摩洛哥影展官方Instagram本月10日公布了14部正式競賽片名單，《南方時光》名列其中，並明確標註電影來自台灣。由於電影背景設定在1996年台灣首次總統直選與台海飛彈危機，其政治敏感性不言而喻。電影公司18日還發布新聞，表示導演將攜電影將親自赴摩洛哥參展。

廣告 廣告

然而，在21日影展官方帳號更新競賽名單後，片單卻僅剩下13部，《南方時光》已被移除。導演曹仕翰在同一天收到了通知，內容指出因某些「敏感因素」，當地政府不會核發簽證與放映許可，因此所有安排全面撤回。更令劇組錯愕的是，影展方並未主動告知作品已遭撤出競賽名單，導演曹仕翰是在接到媒體詢問後才得知電影已被移除，顯示處理過程極為倉促且不透明。導演原定29日與演員陳玄力前往摩洛哥出席盛會，沒想到如今無法成行。

《南方時光》導演曹仕翰，入圍金馬最佳導演獎。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導