金馬典禮盤點！大S、瓊瑤身影登大螢幕 感人畫面惹淚崩

頑童MJ116瘦子。（圖／金馬執委會提供）

記者／夢夢子

2025年第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心登場，今年再度採用沒有主持人的方式進行典禮，一開始先播放導演殷振豪拍攝的短片，影片中張孝全、林依晨等幾位入圍者演出搭乘列車的乘客，途中意外在行李架上找到金馬獎，大家卻推來推去誰也不願意拿獎座，緊接著鏡頭轉到開場嘉賓頑童MJ116身上，瘦子丟下一句「怕什麼，先把電影拍好再說」，緊接著就從舞台後方為典禮揭開序幕，帶來〈兄弟們要進城〉、〈Here We Are〉，帶來第一波的典禮高潮。

廣告 廣告

頑童MJ116大淵。（圖／金馬執委會提供）

接著第二段表演是由戴佩妮、9m88、告五人分別演唱入圍作品《地母》主題曲《布秧》、《大濛》主題曲《大濛的暗眠》、電影《有病才會喜歡你》主題曲《我天生－有病版》，溫柔的歌聲帶給觀眾溫暖。

告五人。（圖／金馬執委會提供）

告五人。（圖／金馬執委會提供）

今年邀請歌手李竺芯在「In Memoriam」橋段獻唱，緬懷已故電影人，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉等經典歌曲，劉家昌、瓊瑤、大S（徐熙媛）、坣娜等都出現在大螢幕，令人不勝唏噓。

李竺芯。（圖／金馬執委會提供）

李竺芯。（圖／金馬執委會提供）

接著在「煞到電影這款夢中人」的表演片段中，由歌手黃奇斌及孫盛希共同獻唱，分別用粵語以及台語帶來〈夢中人〉、〈煞到你〉後，最後再一起飆唱〈盛夏光年〉，將典禮氣氛炒熱到最高點。