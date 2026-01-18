金馬到崁頂 農來過好年

為推廣食農教育理念，並迎接即將到來的農曆春節，崁頂鄉公所於十七日在崁頂共融公園舉辦「食農教育宣導暨年終歲末活動」，吸引眾多民眾攜家帶眷熱情參與，現場洋溢著溫馨歡樂的節慶氛圍。(見圖)

主辦單位今(十八)日說明，崁頂鄉擁有得天獨厚的肥沃土地，農作物產量豐富，並保有完整的農村文化與自然景觀，鄉內農特產以苦瓜、毛豆、紅豆及優質稻米最為知名，素有「農業生產基地」之稱；這次活動特別規劃「崁頂農好玩」趣味闖關區，透過寓教於樂的互動遊戲，讓民眾在輕鬆參與中加深對在地農特產的認識，進一步促進地方產業活絡。

廣告 廣告

崁頂鄉長廖國富就任以來，持續關注社區關懷據點及高齡長者照顧，積極支持各社區推動健康促進與才藝培力，除挹注行政資源外，亦主動媒合企業與民間團體投入社區發展，贊助更新打擊樂器等教學設備，提升社區學習品質，讓長輩們能在熟悉的社區中安心生活、快樂學習；為展現社區平日練習成果，活動特別邀請洲子社區發展協會、南望安社區發展協會、力社社區發展協會關懷據點及崁頂鄉樂齡學習中心，帶來精彩的打擊樂與舞蹈表演，社區長輩們在舞台上展現自信與活力，熱情洋溢的演出贏得現場陣陣掌聲。

活動現場同時準備「馬年大吉」精美紅包袋贈送鄉親，並舉辦「農來過好年」年終歲末抽獎活動，獎項包括四十三吋液晶電視、微波爐、烤箱及全聯禮券等豐富好禮，讓民眾提前感受濃厚的春節喜悅；當天另邀請「小鄧麗君」翁鈺鈞演唱多首經典台語歌曲，與民眾一同歡唱同樂；現場亦有胖卡餐車進駐，提供各式美食，為活動增添熱鬧氛圍。同時邀集在地青年品牌共襄盛舉，包括明明有蔚工作室的草莓大福，以及阿桃姨蓮藕茶提供的清涼飲品，充分展現崁頂豐富多元的農產魅力。

廖國富鄉長表示，該活動結合音樂舞蹈演出、食農教育與家庭互動三大元素，讓社區與家庭在參與活動的同時，更加認識在地農業價值，實踐宜居生活與永續發展理念；未來鄉公所也將持續規劃更多元豐富的活動，深化地方文化內涵，提升生活品質，打造溫暖、樂活、宜居的崁頂鄉。