金馬創投「台中拍創作獎」 名導九把刀新作《神在我家》獲獎

金馬創投頒獎典禮副市長鄭照新及得獎者九把刀熱情合影





台中的影視能量正持續向外擴散，不只走向全國，更走入全球市場。台中市影視發展基金會代表台中市政府，今年首度參與金馬創投會議，於「開發中電影企劃」（FPP）單元設立「台中拍創作獎」，提供新台幣 30 萬元獎金，實質鼓勵具備潛力在台中落地拍攝的電影企劃。此屆「台中拍創作獎」由知名導演九把刀的新作《神在我家》獲得殊榮，該片以台中新社在地信仰——「九庄媽輪祀」文化為核心，呈現濃厚的土地情感與文化價值，導演九把刀受獎時也高呼「一定不會讓台中失望！」

鄭副市長與九把刀團隊合影

台中市副市長鄭照新親自出席頒獎典禮表示，金馬創投是華語影視界最具指標性的平台，而台中首次設獎象徵城市影視政策達成新的里程碑。市府與影視發展基金會將持續推動影視產業發展，從補助、協拍到拍攝場地等資源全方位支持，希望透過金馬創投等國際平台，讓更多創作者來到台中，感受台中的好天氣、好人文、好吃好玩又好拍。鄭副市長也笑稱，劇組落地接待不可馬虎，他會帶台中名產「珍奶」探班。

影視發展基金會執行長張婉榆指出，九把刀新作《神在我家》兼具文化深度與拍攝可行性，與新社在地信仰、傳統生活緊密連結，十分契合台中拍創作獎的精神，而劇本也延續九把刀風格，笑中帶淚引人入勝，非常值得期待。張執行長補充，台中長期投入影視扶植，從補助、專案協助到影視基地建置均已完整布建。過去《96分鐘》、《我家的事》、《本日公休》、《失明》等多部曾入選金馬創投的企劃，後續皆在台中拍攝或獲市府補助，顯示台中影視友善環境已逐漸成為創作者的首選。

基金會進一步表示，此次不僅頒發獎金，也透過金馬創投現場的品牌曝光、推廣活動及國際媒合，全面提升台中市在華語影視界與國際投資圈的能見度。基金會期盼未來能吸引更多創作團隊到台中落地拍攝，竭力延續「影視友善城市」之名，讓更多從台中出發的故事，走向更大的世界。

