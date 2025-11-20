金馬劇情片國際化 鄒時擎新作探傳統陋習闖奧斯卡

（中央社記者洪素津台北20日電）第62屆金馬獎最佳劇情片類型多元，國片「左撇子女孩」探傳統陋習；范冰冰摧毀臉蛋詮釋「地母」；「大濛」勾起大眾白色恐怖時期的回憶，以及深究同性議題的「眾生相」。

旅美導演鄒時擎所執導的電影「左撇子女孩」，橫掃海內外多項大獎，也將代表台灣角逐2026奧斯卡金像獎，更在金馬獎獲得最佳劇情片等獎項提名，此片描述一名單親母親帶著2個女兒遷居台北，在夜市擺攤維生的故事，透過左撇子小女孩的雙眼看世界。

「左撇子女孩」將夜市人生搬上銀幕，鄒時擎曾在受訪時說，「我說的是市井小民的故事，但只要好好說清楚，小地方反而能打動更多人。」有趣的是劇中左撇子被稱魔鬼手，是鄒時擎的親身經歷，她期待觀眾看完能別再因為「愚蠢的傳統」而隱藏個人特色。

馬來西亞電影「地母」由張吉安執導和編劇，范冰冰、白潤音等人主演，這是一部描寫1990年代末政局波動，馬來西亞北部村落一名喪夫農婦與兒女過著極簡的日子；她白天務農，夜晚化身解降師為女村民治病驅難，隨著土著田地權益糾紛加劇，村裡異象環生，眼見惡勢力來襲，她決意為孩子尋找解脫與和解。

范冰冰跳脫過去精緻美人的造型，飾演一名農婦扮醜，還得清牛糞、插秧，演出前還在馬來西亞鄉下生活3個月，體驗農婦鄉村生活，導演張吉安回憶，當時原本希望「地母」由素人主演，但范冰冰為了拿到角色，主動表示：「你可以摧毀我的臉。」

范冰冰向張吉安表達強烈演出意願，並解釋此角以沉默堅持、溫柔戰鬥的方式來抵禦，「這種以柔克剛的特質，是我以往很少展現過的。」

電影「大濛」以民國40年代台灣為背景，並由方郁婷、9m88和香港男星柯煒林主演，講述女主角方郁婷接獲哥哥被槍斃的消息後，毅然從嘉義北上尋覓姊姊前往認屍，因緣際會結識三輪車伕柯煒林，發展出一段超越血緣的羈絆。

導演陳玉勳分享，「大濛」是台語「罩濛」的發音，電影以此為名象徵70年前的台灣許多事都像迷霧一樣看不清，而許多觀眾看完影片說，著實勾起了白色恐怖時期的回憶，那個時代交雜著混亂與驚恐，都透過導演的鏡頭呈現出來，也凸顯今日台灣平安喜樂的生活。

香港導演李駿碩以同志親密關係為題材的「眾生相」在這次金馬獎入圍最佳劇情片、導演、原著劇本、剪輯及新演員（張迪文）等5項大獎，片中演員全裸上場呈現各種同志性愛情境。

李駿碩表示，這個時代雖然同志片已越來越普遍，卻也越來越保守：「同志性愛就是我們的日常，我要捍衛同志片的傳統。」

李駿碩認為，現在這個年代有各種交友軟體，發生親密關係的機會更容易，「我們有對話，我們去別人的家，我們會上別人的家發生關係，在這個年代是很普通的事情，我就把我們生活上最普通的事情拍出來。」

導演廖克發執導、編劇的馬來西亞電影「人生海海」包含劇情片共入圍金馬5項大獎，此片從一場馬來西亞華人家庭的身後事出發，將走私、宗教、身分證與家族記憶編織成3條交錯的敘事線，既荒誕又寫實，廖克發說，這是他的成長縮影，盼有觀眾走進他關注的故土與情懷。

廖克發以擅長的黑色幽默切入馬來社會的矛盾現狀，透過主角返鄉勾起一代又一代華人難以擺脫的身分流離，廖克發表示，此片若不在台灣拍，也沒什麼地方能拍，「既然台灣有這麼好的言論自由，為什麼不利用這樣的資源，發展出更成熟的東西，不需要有強烈的自卑感，渴望被人家肯定。」（編輯：龍柏安）1141120