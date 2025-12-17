金馬動作指導洪昰顥首執導演筒 《即刻刺殺》台港卡司齊聚亮相

李李仁（左起）、朱栢康、傅孟柏在《即刻刺殺》中大飆演技。（網銀國際影視提供）

金馬動作指導洪昰顥首度執導演筒，與導演許介亭共同執導的動作片《即刻刺殺》，集結台港實力派卡司，更要讓觀眾一次看到打好打滿的爽感於昨（16）日正式舉行開鏡儀式，主要演員朱栢康、傅孟柏、李李仁、林思宇、裴子齊及蕭子墨出席開鏡儀式，祈求電影拍攝順利，並為年度重量級動作片揭開序幕。

電影故事講述因罪惡感纏身而退隱多年的殺手，為了救身患重病的女兒，不得已復出並找回決裂的前搭檔韓焱，暗殺政客獨子，捲入逃不掉的權力清算。近年台灣影壇少見大動作規模電影，融合獨特暴力美學與台灣宗教信仰元素，朱栢康、傅孟柏、李李仁更有空前激烈的打戲，年底壓軸開機之作未拍先轟動。

片中朱栢康飾演一名愛女心切、不得不重出江湖的沉默殺手「江松」，傅孟柏飾演玩世不恭、嗜賭成癮的殺手「韓焱」。過去朱栢康曾演出《九龍城寨之圍城》、《金童》等動作片，又剛在馬來西亞完成另一部動作作品後，立即飛到台灣展開拍攝，對動作戲並不陌生。朱栢康二度來台拍電影，坦言接到劇本當下考量體能訓練強度，心裡有些猶豫，擔心訓練時間不夠，最終仍下定決心把動作片精神帶來互相切磋。傅孟柏則說，拍過很多有動作元素的作品，但這次是完全以動作為主的架構，創作過程變得很有趣。

導演洪昰顥（左起）、裴子齊、李李仁、朱栢康、傅孟柏、林思宇、蕭子墨、導演許介亭出席《即刻刺殺》開鏡儀式。（網銀國際影視提供）

片中最大反派角色邀請演技實力堅強、戲路多變的李李仁演出，飾演表面親民、私下狠毒的市長「高禮」，李李仁表示：「第一次讀本，我就覺得不要綁手綁腳，因為這是一部爽片，自己要演的過癮，觀眾才能看的過癮！期待和男主角擦出特別火花。」其個性自戀又心理狀態脆弱的富二代兒子「高帥」角色，找來入圍釜山國際影展最佳新演員的蕭子墨，和他戲裡形影不離的「古徹」則是台北電影節非常新人裴子齊。

在一片陽剛爆棚的卡司中，運動女神林思宇成一大亮點，飾演性感殺手「娜塔亞」的她特別為戲大換造型：「我剪掉留了7年的長髮，希望帶給觀眾一個酷帥但依舊充滿性感魅力的形象！」《即刻刺殺》預計於2026年上映。

