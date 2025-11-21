金馬午宴》劉若英自嘲沒減肥就是胖子！林依晨餵母奶不刻意瘦身
〔記者許世穎／台北報導〕第62屆金馬獎將於明(22)日晚間揭曉，入圍午宴今(21)日率先舉行，準影后劉若英、方郁婷、林依晨與高伊玲難得同場，氣氛愉快。
劉若英相隔18年再度入圍金馬影后，坦言心情「還是很開心」，最開心的是能與許久不見的老朋友相聚。她笑說自己一直都在控制身材，「我是易胖的體質，只要沒減肥就是胖子，不是特別為了金馬獎」，也自嘲：「真是沒有驚喜。」她提到這次的入圍者都很優秀，希望能有機會彼此多交流。
相隔22年再度角逐金馬影后的林依晨則形容有「久別重逢的感覺」。她分享，女兒滿喜歡她明天的禮服，自己因為在餵母奶所以沒有刻意瘦身；至於老公怎麼看這次入圍？她說對方應該會說：「在我心裡你一直是最棒的。」她在台上甚至與劉若英聊起育兒經。
首度入圍金馬獎的高伊玲表示，能重新回到演員這條路讓她「非常開心、也非常榮幸」，覺得身處現在這個時代是幸福的事，「不但有很多學習對象，科技進步也讓業界發展更好，居然還可以入圍，惶恐至極。」她說為了金馬獎和接下來工作都不敢吃飯」她笑說跟年初比起來瘦了四、五公斤，禮服將走「帥」的路線，現場幾位都是她的學習對象。
方郁婷則說，很開心能與優秀、漂亮、努力的演員一同入圍，由於《大濛》已率先奪下觀眾票選獎，她直說很開心觀眾被這部作品打動，「大家喜歡我們真的很努力把這部片拍得好」。年紀最小的她沒有特別節食，「餓的時候就吃」，雖然這次還沒有機會看其他入圍者的電影，但光從片段就能看出她們的眼神很厲害。
被問到頒獎前鏡頭前的「表情管理」，劉若英笑說：「太久沒有入圍了，而且每次都不是我，就微笑啊。不管是誰得獎，真的是真心為對方高興。」林依晨坦言，「當下應該是真實可貴的感覺，應該很難控制表情。」方郁婷也說，到時候一定非常緊張，應該也無法控制表情。高伊玲則笑說：「當下就想感言。」
