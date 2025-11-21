金馬午宴》曾敬驊全身發光 劉敬怒喊：可惡真的很帥

〔記者廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮明天(22日)舉行，今天入圍者先在金馬午宴先禮後兵，今年以《左撇子女孩》呼聲極高的馬士媛，被問到JADE樂團主唱男友嘟嘟是否有給她什麼幸運物？她面露燦笑回應：「我們好好在一起就是最幸運的事。」讓一旁的劉敬氣搬椅子，怒轟「閃屁啊」，現場笑成一片。

張迪文(左起)、林怡婷、劉敬、馬士媛及牧森今天在金馬午宴先禮後兵。(記者胡舜翔攝)

最佳新演員的入圍者包括《進行曲》牧森、《左撇子女孩》馬士媛、《失明》劉敬、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷今天現身午宴，不愧是新人組，整場笑料百出，先是在舞台上比年紀大小，後來到台下受訪時又吵個不停。

曾敬驊今天以金馬男配角入圍者的身分參加午宴，成為林怡婷想合影的偶像。(記者胡舜翔攝)

23歲的劉敬是這一組的「忙內」(老么)，表示坦言自己平常心，心情似乎沒有太大起伏，透露就算坐雲霄飛車也會無表情，不過說到曾敬驊，他整個人卻十分激動。原來林怡婷表示，今天在午宴上有看到曾敬驊，非常想跟他合影，劉敬似乎有些吃味，表示：「他真的很帥、可惡！」表示第一次看到他時，覺得曾敬驊全身都在發光。

28歲的大哥牧森則是對大前輩張孝全印象深刻，被他的健壯身材嚇到了。港星張迪文是第一次參加金馬獎，笑說得知入圍時最擔心的是怕國語說得不好，表示一直以來都沒有機會認識台灣演員，這次算是個很好的契機，他也同樣很欣賞張孝全，表示雖然很想跟張孝全、黃秋生合影，但不敢開口。

